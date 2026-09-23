חג הסוכות מביא עמו שמחה, משפחות ואורחים רבים – אך לצד אווירת החג, מדובר גם בתקופה המציבה בפני לוחמי האש אתגרי בטיחות משמעותיים במיוחד. בכבאות והצלה לישראל נערכים לקראת החג באמצעות תגבור מוקדי החירום, כוחות בשטח, נקודות הזנקה וסיורים באזורים שבהם צפויה צפיפות גבוהה.

בריאיון שנערך לקראת החג, טל וולבוביץ' מכבאות והצלה לישראל הדגישה כי רבים מהמקרים שבהם מטפלים לוחמי האש נובעים מטעויות שניתן למנוע. "השריפות האלה הן לא גזירת גורל. השריפות האלה בדרך כלל מקורן בטעויות שאנחנו עושים, מעשה ידי אדם", אמרה.

נרות שבת בסוכה – הסכנה המרכזית

עימות סוער בעיריית בני ברק נגד הקיצוצים משה כץ | 17.09.26

אחת הסכנות המרכזיות בחג הסוכות נוגעת להדלקת נרות. "הרבה פעמים אנחנו מקבלים קריאות על שריפות שנגרמות כתוצאה מהדלקת נרות והשארתם ללא השגחה", הבהירה וולבוביץ'. ההמלצה המרכזית היא להדליק את הנרות תחת השגחה מתמדת.

במקרה שיש צורך לצאת מהסוכה, יש להציב את הנרות על משטח יציב, במקום מוגן מרוח ובמרחק בטוח מהבדים ומהסכך. כמו כן, מומלץ להחזיק אמצעי כיבוי סמוך לסוכה, כגון מטף או צינור מים זמין.

סכנת קריסה

מעבר לסכנת השריפה קיימת סכנה נוספת: סוכות שאינן נבנות בצורה יציבה. וולבוביץ' סיפרה כי לוחמי האש נקראים בכל שנה לחלץ אנשים מסוכות שקרסו. "כאשר מספר רב של אנשים נכנס לסוכה, יש חשיבות מיוחדת לכך שהמבנה יהיה יציב ומתאים לעומס, במיוחד בסוכות מאולתרות, במרפסות או בגגות", הזהירה.

רק לפני ימים ספורים, תינוקת בת שנה נפצעה באורח בינוני בביתה ברחוב מלאכי בבני ברק, לאחר שחפץ כבד נפל עליה במהלך עבודות להקמת סוכה. צוותי הרפואה של ארגון איחוד הצלה במחוז מרכז הגיעו במהירות למקום והעניקו לתינוקת טיפול רפואי ראשוני. לדברי משפחתה, פלטת עץ נפלה על ראשה מגובה של כ-2.5 מטרים בעת בניית סוכה. היא פונתה באמבולנס של איחוד הצלה לחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני.

כבלי חשמל ומפצלים

בכבאות מזהירים כי שימוש במוצרים שאינם עומדים בדרישות הבטיחות עלול להוביל לתקלות ואף לשריפות. גם התאורה המותקנת בתקרת הסוכה דורשת תשומת לב מיוחדת. בכבאות ממליצים לשמור מרחק בין גופי התאורה לסכך, כדי שהחום שהם פולטים לא יגרום להתלקחות.

וולבוביץ' ממליצה בחום להשתמש בתאורת LED: "חד משמעית. להשתמש בתאורת לד שהיא הרבה יותר בטוחה ופחות מתחממת".