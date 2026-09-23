במבצע הנדסי-שימורי מורכב שיצא לפועל לאחרונה בקריית גת, העבירו משמרי מינהל השימור של רשות העתיקות למשמורת באוצרות המדינה מקווה טהרה שלם מתקופת בית השני. המקווה, השוקל כ-25 טונות ורוחבו כ-4 מטרים, התגלה בחפירה ארכיאולוגית בשכונת כרמי גת והועבר בשלמותו כדי להגן עליו מפגיעה במהלך עבודות הפיתוח.

החפירה, שניהלה רשות העתיקות במימון רשות מקרקעי ישראל בסכום של כ-28 מיליון ש"ח, חשפה עדות ברורה לקיומו של יישוב יהודי במקום לפני כ-2,000 שנה. מנהלות החפירה מטעם רשות העתיקות, אלנה קוגן זהבי, מעין מרגוליס ושירה ליפשיץ, ציינו כי "היישוב היהודי שגילינו כאן, הוא הראשון והיחיד המוכר באזור זה. בשפלת יהודה מוכרים אמנם יישובים יהודיים רבים מהתקופה הרומית, אבל בתפר שבין שפלת יהודה לצפון הנגב - לא היה ידוע עד עכשיו על יישוב יהודי".

בנוסף למקווה, התגלו בחפירה כלי מידה מאבן, אשר לפי ההלכה אינם מקבלים טומאה והיו נפוצים בשימוש בקרב יהודים בתקופת בית שני. על פי הממצאים, היישוב ננטש ככל הנראה בימי מרד בר כוכבא, ורק לאחר כ-500 שנה, בתקופה הביזנטית, התחדש היישוב במקום בהרכב אוכלוסייה אחר.

עם התקדמות עבודות הפיתוח בשכונה, ניצבו אנשי מינהל השימור בפני משימה חריגה: הצורך להעתיק מהמקום באופן זמני מבנה עתיק השוקל כ-25 טונות ולהעבירו בשלמותו אל אוצרות המדינה. ארבעה מאנשי מינהל השימור עבדו במשך כשבועיים סביב המקווה שהיה טמון באדמה. תחילה הם חפרו סביבו וחשפו אותו מכל צדדיו, לאחר מכן בוצעו מתחתיו קידוחים צפופים ובתוכם הושחלו קורות פלדה אשר חיזקו את המבנה ואפשרו לנתקו מן הקרקע.

הטיח העתיק שעל דופנות המקווה חייב טיפול מיוחד. כדי למנוע ממנו להתקלף בשל הרעידות הצפויות במהלך ההנפה והנסיעה, הוא כוסה בגזות ובחומרי הדבקה. המבנה כולו דופן וחוזק בחומר מוקצף, כדי שיוכל לעמוד בהרמה ובטלטלות הדרך.

גם לאחר שהמקווה נותק מן הקרקע, האתגר היה רחוק מסיום. בשל המרחק בין נקודת העמידה של המנוף לבין המקווה, נדרש מנוף ענק בעל כושר הרמה של 300 טונות כדי להניף את המבנה. רוחבו החריג של המקווה - כ-4 מטרים - חייב גם שימוש בעגלה ייעודית להובלת מטענים רחבים.

הובלת המקווה לבית גוברין הפכה למבצע בפני עצמו. לצורך מעבר המטען הרחב נסגר הכביש לתנועה, ורכבי ליווי נסעו לפני המשאית ומאחוריה. אייל קאחו, משמר בכיר ברשות העתיקות שהוביל את המבצע, אמר: "ברגע שמרימים מבנה כזה, אין דרך חזרה. אם הוא מתפרק - איבדנו את המקווה. לכן, צריך לחשוב על כל פרט מראש. יום לפני מבצע כזה אתה לא ישן. אתה בלחץ, כי האחריות היא שלך ואין מחיר לטעויות. גם אחרי 36 שנה ברשות העתיקות, בכל פעם האדרנלין עולה מחדש".

שר המורשת, עמיחי אליהו, מסר כי "מקווה הטהרה שנחשף בקריית גת מוסיף נדבך חשוב להכרת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בתקופת הבית השני. המבצע המורכב שניהלה רשות העתיקות להעתקתו בשלמותו מבטא את המחויבות שלנו כמדינה לשמירה על נכסי המורשת גם בתנופת הפיתוח המואצת. שילובו בעתיד במרחב הציבורי של השכונה, יאפשר לתושבים ולמבקרים לפגוש עדות מוחשית ליישוב היהודי מלפני 2,000 שנה, במסגרת חיי היום-יום שלהם".

בתום השלמת עבודות הפיתוח בשכונת כרמי גת, יוחזר המקווה לאתר וישולב בשטח ציבורי פתוח שיעמוד בלב השכונה החדשה.