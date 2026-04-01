צוות מחקר בראשות המהנדס האיטלקי פיליפּו ביונדי טוען כי באמצעות סריקות רדאר לווייניות התגלה מתחת לרמת גיזה מבנה סימטרי להפליא לספינקס המפורסם | לדבריו, מתחת לגבעת חול מתנשאת לגובה של כ-33 מטרים עשויה להסתתר אנדרטה עצומה - אך בעולם הארכיאולוגיה הרשמִי מגיבים בספקנות חריפה (בעולם)
ארכיאולוגים השלימו חפירת קבר בין 1,000 שנים ומיפוי הממצאים | הממצאים החדשים חושפים פרטים נדירים על מבנה החברה והסמלים של כוח ומעמד באזור קוֹקְלֶה בתקופה הפרה־היספנית, ומחזק את ההבנה של פנמה כמרכז תרבותי חשוב באמריקה המרכזית הקדומה (בעולם)
הארכיאולוגית לינדה אוסהיים חפרה באתר בעיר טונסברג כשגילתה תכשיט זהב מעוטר באבן כחולה, שנשמר במצב מושלם במשך כ-800 שנה | הממצא שופך אור חדש על המבנה החברתי של האזור ועל קשרי המסחר של נורווגיה עם אירופה במאה ה-12 (בעולם)
חפירות חדשות באולפונטיס חושפות ממצאים נדירים מימי הקיסרות הרומית - ובהם ציורי קיר צבעוניים, חדרים נסתרים ואולם פאר ששימש כנראה את פופאאה סבינה, אשתו השנייה של נירון | הגילויים מציגים הצצה חדשה לעולמם של בני האצולה ברומא העתיקה, ולמיומנותם הווירטואוזית של אומני התקופה (בעולם)
מסע בין מבנים עתיקים, קברים וחומות אבן - איך אדריכלות קדומה ניסתה להתגבר על המוות, ולעצב את הזיכרון, האמונה והמרחב האנושי מחדש ומה סוד אריכות הימים של יצירות אדריכליות בנות אלפי שנים? | בעקבות האתרים העתיקים בעולם (מעניין)
19,000 מטבעות מהתקופה רומיים עתיקים התגלו בחצר ביתו של צרפתי בזמן שעסק בשיפוץ חצרו - שהפך במהרה לאתר ארכיאולוגי שמור | כלל הממצאים, כולל המטבעות הנושאים תיאורים של חיילים, הועברו ישירות לבעלות צרפת (חדשות, בעולם)
מדעני אוניברסיטת פקין בסין מציגים שלד חיצוני תת-ימי ראשון מסוגו בעולם, המסייע לצוללנים להפחית מאמץ פיזי, לחסוך בצריכת אוויר ולהאריך את זמן השהייה במעמקי הים | מעבר לספורט ולצלילה חובבנית - ההמצאה מבטיחה לשנות גם את תחומי המחקר הימי, הבנייה ועבודות התשתית מתחת לפני המים, ומסמנת קפיצת מדרגה ביכולות האדם והתממשקותו עם הסביבה האוקיינית (טכנולוגיה)
ממצא ארכיאולוגי יוצא דופן התגלה בגן הלאומי סוסיתא: מטמון מהתקופה הביזנטית הכולל 97 מטבעות זהב טהור לצד עגילי זהב משובצים פנינים. החוקרים מעריכים כי המטמון הוטמן בבהלה בתחילת המאה ה־7, מחשש מפני הפלישה הסאסאנית-פרסית. הממצא, שהתגלה במצב שימור נדיר, כולל מטבע ייחודי שהוטבע בקפריסין, ומוסיף נדבך חשוב להבנת התקופה (בארץ)
היסטוריונים ברחבי העולם נרגשים מהממצא הארכאולוגי המפתיע בדמות ציור קיר תלת ממדי, שנחשף באתר חואקה יולנדה שבחוף הצפוני של פרו. הציור חושף סצנות של דגים, רשתות דייג, כוכבים ודמויות שונות על פני קיר באתר שהיה מקודש למצריים | בצל ההתלהבות, האתר נמצא תחת איום מיידי בשל פשיעה חקלאית והיעדר הגנה ממסדית - וחוקרים קוראים לממשלה לפעול בדחיפות לשימור המורשת ההיסטורית (בעולם)
מחורבן לגאולה - מסע ארכיאולוגי-היסטורי מרהיב ומרתק: לרגל צום תשעה באב, בו אנו מתאבלים על חורבן הבית, יצא יוסי עבדו למסע מטלטל בין ארבעה בתי הכנסת העתיקים של הרובע היהודי - שנחרבו ונבנו מחדש ומסמלים את עוצמתה של היהדות | במהלך המסע תגלו פינות נסתרות, ממצאים נדירים וסיפורי מצמררים | מיוחד לט' באב (תשעה באב)
ארגוני המחבלים הפכו אתרים היסטוריים לבסיסי פעולה צבאיים. בצור, שהייתה עשירה בעתיקות - הקימורים שמתחת למושבי ההיפודרום העתיק שימשו כמחסני נשק ותחמושת | תופעה זו של שימוש באתרים ארכיאולוגיים למטרות צבאיות חזרה על עצמה במלחמות נוספות, החל ממלחמת העצמאות ועד ימינו | ישראל שפירא בעקבות האוצר שנחשף בארכיון המדינה (מגזין)