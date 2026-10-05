בבלי
תופעת טבע מרהיבה

זו הסיבה לצבעים המדהימים שנראו הערב בשקיעה

עננים בגובה רב צבעו את הרקיע בגווני אדום וצהוב • מה באמת ההסבר המדעי לתופעה? • מחר צפויים טפטופים, והתחממות בהמשך

השקיעה אמש

מי שהרים את מבטו לשמיים מוקדם יותר הערב (יום שני) זכה למחזה נדיר במיוחד: שקיעת החמה צבעה את הרקיע ברחבי הארץ בגווני אדום, צהוב וכחול עזים ובלתי שגרתיים.

בשירות המטאורולוגי מיהרו להסביר את התופעה המרהיבה. על פי הדיווח, שמי ישראל היו מכוסים אמש בעננים הממוקמים בגובה רב במיוחד, המכונים מבחינה מקצועית ענני "צירוס" – או בשמם המוכר יותר לציבור הרחב: "ענני נוצה".

מקור העננים הללו הוא בזרם סילון המגיע מכיוון דרום, הנושב בגובה עצום של כעשרה קילומטרים מעל פני הקרקע. בשל הגובה הרב והטמפרטורות הנמוכות ביותר השוררות שם, העננים מורכבים למעשה מחלקיקי קרח זעירים.

על פי ההסבר המדעי, בשעת בין הערביים, כאשר השמש שוקעת, קרניה פוגעות בחלקיקי הקרח הזעירים הללו – והקרינה המתפזרת מהם היא זו שיוצרת את מופע השקיעה עוצר הנשימה שנגלה לעינינו.

מה התחזית לימים הקרובים?

ביום שלישי השמיים ימשיכו להיות מכוסים בעננים בגובה רב ובינוני, וקיימת אפשרות לטפטופים עד גשם קל במספר אזורים. ביום רביעי צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, ומגמת ההתחממות תימשך גם ביום חמישי.

השקיעה אמש
השקיעה אמש
השקיעה אמש
השקיעה אמש
השקיעה אמש
השירות המטאורולוגיבבלישקיעהמזג אווירתופעות טבע

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