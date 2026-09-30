השירות המטאורולוגי פרסם את התחזית לימים הקרובים, הכוללת ממטרים מקומיים בצפון הארץ וחשש לסופות רעמים בערב חג שמחת תורה.

היום, יום רביעי, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עם גשם מקומי בעיקר בצפון. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. גם בשעות הלילה יימשך המזג המעונן עם גשם מקומי בצפון הארץ.

מחר, יום חמישי, יימשך המזג המעונן החלקי. יתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שישי, ערב חג שמחת תורה, השמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ושם גם יתכנו סופות רעמים יחידות. בדרום הנגב יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום שבת קודש, חג שמחת תורה, יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-25 מעלות

תל אביב: 24-28 מעלות

באר שבע: 21-29 מעלות

חיפה: 23-29 מעלות

טבריה: 22-28 מעלות

צפת: 17-25 מעלות

אילת: 25-33 מעלות