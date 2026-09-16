שחזור בית הכנסת הגדול ( צילום: Miriam Alster/FLASH90 )

היום, יום רביעי, יהיה בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי, וימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.