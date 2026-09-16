היום, יום רביעי, יהיה בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי, וימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:
ירושלים - 20-32
תל אביב - 23-32
חיפה - 23-31
צפת - 20-32
טבריה - 23-37
אשדוד - 23-31
באר שבע - 21-35
אילת - 29-40
מחר, יום חמישי, יהיה נאה. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות באזור ההרים, אך הטמפרטורות עדיין יישארו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שישי צפוי מזג אוויר מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה יתכן גשם מקומי. הרוחות יתחזקו.
בשבת קודש, שבת שובה, יהיה מעונן חלקית. צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בשעות הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף.
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