מהפך בטמפרטורות: החום הכבד בדרך לשיא

מזג האוויר היום (יום שני) בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום צפוי מזג אוויר נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום יורגש ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.
מחר, יום שלישי, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. עומסי החום יכבידו באופן נוסף.
ביום רביעי, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך הן ימשיכו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 23-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-39
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