בבלי
התחזית המלאה

מהפך בטמפרטורות: החום הכבד בדרך לשיא

עומס החום יורגש היטב ברוב חלקי הארץ עם עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ • השיא יגיע מחר עם הכבדה נוספת, ורק ביום רביעי תירשם ירידה קלה

גבול עזה, אתמול (צילום: צפריר אבייב/Flash90)

מזג האוויר היום (יום שני) בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום צפוי מזג אוויר נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום יורגש ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

מחר, יום שלישי, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. עומסי החום יכבידו באופן נוסף.

ביום רביעי, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך הן ימשיכו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 23-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39

תחזיתטמפרטורותמזג אווירעומסי חום

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במזג האויר:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר