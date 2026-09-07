מהפך בטמפרטורות: החום הכבד בדרך לשיא

גבול עזה, אתמול ( צילום: צפריר אבייב/Flash90 )

מזג האוויר היום (יום שני) בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום צפוי מזג אוויר נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום יורגש ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.