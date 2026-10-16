על פי תחזית השירות המטאורולוגי הישראלי, בשבת קודש ובימים הקרובים צפוי מזג אוויר חורפי עם גשמים מקומיים וטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.

היום, ערב שבת קודש, צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים יירדו בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, וייתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות ירדו במעט ותהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הגשם צפוי להיחלש ולהתמעט במהלך היום.

בליל שבת קודש: מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים, רובם קלים, ימשיכו לרדת במהלך הלילה לאורך מישור החוף.

בבוקר שבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים עדיין יירדו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, שייחלשו בהדרגה בהמשך היום. הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן ימשיכו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר באזור ההרים. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים לאורך מישור החוף.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.