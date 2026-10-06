מזג האוויר היום (יום שלישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.

מחר, יום רביעי, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-23 מעלות

תל אביב: 20-28 מעלות

באר שבע: 18-20 מעלות

חיפה: 21-25 מעלות

טבריה: 20-29 מעלות

צפת: 15-23 מעלות

אילת: 24-30 מעלות