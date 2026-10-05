מזג האוויר היום (יום שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, עם ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה באזור ההרים. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב, ולקראת שעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בדרום הנגב ובערבה.
מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. צפויים גשמים מקומיים קלים בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. קיים חשש קל משטפונות בנחלי דרום הנגב ובערבה.
ביום רביעי צפוי מזג אוויר מעונן חלקית, עם עלייה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-39
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