( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מזג האוויר היום (יום שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, עם ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה באזור ההרים. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב, ולקראת שעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בדרום הנגב ובערבה.