השירות המטאורולוגי מפרסם את תחזית מזג האוויר לימים הקרובים, ובה מהפך צפוי במזג האוויר החל מיום שלישי, עם ירידה בטמפרטורות וגשמים בדרום הארץ.

היום, יום ראשון, צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו במעט ויהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. בשעות אחר הצהריים צפויות רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

מחר, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה. הטמפרטורות ירדו במעט, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה באזור ההרים.

ביום שלישי צפוי שינוי ניכר: השמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים בעננות בינונית וגבוהה. הטמפרטורות ימשיכו לרדת והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ, עם חשש קל משטפונות בנחלי דרום הנגב והערבה.

ביום רביעי צפויה התאוששות: השמיים יהיו מעוננים חלקית, הטמפרטורות יעלו ויחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28 מעלות

תל אביב: 24-30 מעלות

באר שבע: 21-32 מעלות

חיפה: 23-29 מעלות

טבריה: 22-34 מעלות

צפת: 17-30 מעלות

אילת: 28-39 מעלות