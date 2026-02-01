שני נערים נקלעו למערבולת בנחל הגועש סמוך לעיר התורה והחסידות • אחד הנערים ניצל בנס והזעיק עזרה; חברו נעלם בתוך המים הגועשים • יחידות החילוץ המיוחדות 'להבה' ולוחמי האש פועלים במירוץ נגד הזמן לאורך תוואי הנחל • "כל רגע הוא קריטי" (בארץ, חרדים)
בתיעוד מסכר בית זית לפני זמן קצר, נשמע המדווח מטעם כבאות והצלה אומר: "הוא גולש בעוצמה, כל האגם עצמו מלא וכל הזרימות הללו יורדות לנחל שורק ומשם לכיוון בית שמש, שיספגו את הזרימות המטורפות" | צפו (חדשות בארץ)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
לאחר יומיים רגועים, השירות המטאורולוגי פרסם "אזהרה אדומה" מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל משעות הערב, הלילה ובמחצית הראשונה של מחר | משבי הרוח באזור החוף עשויים להגיע למהירות של עד 110 קמ"ש, מה שיכול לגרום לשיבושים בטיסות | בנוסף, יש צפי להצפות ושיטפונות משמעותיים (בארץ, מזג אוויר)
מזג האוויר הסוער משתק את הדרום והמרכז: אדם נסחף בזרם העוצמתי סמוך לנחל שורק ונאחז בענפים כדי לשרוד. כוחות הצלה פעלו בשטח בתנאים קשים, בזמן שצירים מרכזיים נחסמו לחלוטין בשל הצפות ושיטפונות. צפו בתיעוד: הנחל שהפך למלכודת מוות (בארץ)
תיעוד עצוב מסרי לנקה הראה פיל שנאבק על חייו במהלך השיטפונות הקיצוניים שפקדו את המדינה בימים האחרונים | בכפרים ברחבי המדינה האסיאתית משתמשים תושבים בכלים כדי לפנות בוץ ולחפש גופות של קרובי משפחה וחברים (בעולם)
גשמי קיץ עוצמתיים שטפו את הונג קונג וגרמו לשטפונות היסטוריים במחוז השייך לסין | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן לראות את זרמי הביוב שעולה על גדותיו, ואזרחים נואשים למצוא קרקע יבשה | תיעוד (חדשות)