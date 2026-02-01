בבלי

עוד כתבות על שטפונות:

מַשִּׁיב הָרוּחַ וּמוֹרִיד הַגֶּשֶׁם

"שיטפונות בזק"

סריקות ותפילות

1

המוסד הקרוב - פונה

ש

גודל הטרגדיה

אסף מגידומקודם

ואיפה ירד שלג?

מרוץ נגד השעון

מנפגעי הסופה

הצפות ברחבי המדינה

סופת גשמים שחורה

אפסו הסיכויים לאתר נעדרים חיים
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר