מזג האוויר היום (יום חמישי) צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. משעות אחר הצהריים צפויות רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
מחר, ערב שבת קודש, יהיה מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. גם ביום שישי צפויות רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף משעות אחר הצהריים.
בשבת קודש צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. משעות אחר הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב ובערבה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 15-23 מעלות
תל אביב: 20-28 מעלות
באר שבע: 18-20 מעלות
חיפה: 21-25 מעלות
טבריה: 20-29 מעלות
צפת: 15-23 מעלות
אילת: 24-30 מעלות
0 תגובות