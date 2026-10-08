החוף הנפרד בכנרת ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (יום חמישי) צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. משעות אחר הצהריים צפויות רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.