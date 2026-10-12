מזג האוויר היום (יום שני) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה קלה בטמפרטורות ברחבי הארץ. במהלך שעות הבוקר צפויים טפטופים עד גשם קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי באזור דרום הנגב והערבה. בשעות הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.
מחר, יום שלישי, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות.
ביום רביעי יהיה מעונן חלקית, עם עלייה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:
ירושלים: 18-27 מעלות
תל אביב: 23-30 מעלות
באר שבע: 21-29 מעלות
חיפה: 22-29 מעלות
טבריה: 22-34 מעלות
צפת: 17-27 מעלות
אילת: 26-33 מעלות
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