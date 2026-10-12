מדבר יהודה, אתמול ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

מזג האוויר היום (יום שני) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה קלה בטמפרטורות ברחבי הארץ. במהלך שעות הבוקר צפויים טפטופים עד גשם קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי באזור דרום הנגב והערבה. בשעות הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.