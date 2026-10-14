( צילום: עומר חגי )

מזג האוויר היום (רביעי) צפוי להיות מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יישארו רגילות לעונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, ולפנות בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף.