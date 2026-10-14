מזג האוויר היום (רביעי) צפוי להיות מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יישארו רגילות לעונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, ולפנות בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף.
מחר, יום חמישי, יחול שינוי במזג האוויר: השמיים יהיו מעוננים חלקית, והטמפרטורות ירדו בצורה ניכרת ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו, וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה.
ביום שישי צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
ביום שבת קודש יימשך מזג האוויר המעונן חלקית עד מעונן. עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28 מעלות
תל אביב: 24-30 מעלות
באר שבע: 21-32 מעלות
חיפה: 23-29 מעלות
טבריה: 22-34 מעלות
צפת: 17-30 מעלות
אילת: 28-39 מעלות
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