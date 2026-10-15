מאה שערים, אתמול ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מזג האוויר צפוי להשתנות החל מהיום (חמישי) עם ירידה ניכרת בטמפרטורות והגעת גשמים לצפון הארץ ולמישור החוף. התחזית מבשרת על המשך הירידה בטמפרטורות לקראת שבת קודש, כאשר ביום שישי צפויות גם סופות רעמים.