מזג האוויר צפוי להשתנות החל מהיום (חמישי) עם ירידה ניכרת בטמפרטורות והגעת גשמים לצפון הארץ ולמישור החוף. התחזית מבשרת על המשך הירידה בטמפרטורות לקראת שבת קודש, כאשר ביום שישי צפויות גם סופות רעמים.
היום יהיה מעונן חלקית, והטמפרטורות ירדו ותהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו, וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה.
בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ולפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך החוף.
מחר, יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, וייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.
ביום שבת קודש יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין צפויים גשמים מקומיים שיחלשו בהדרגה במהלך היום, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-39
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