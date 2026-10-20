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גשם בחוף, רוחות חזקות ומהפך לחם מהרגיל: הטוויסט במזג האוויר

לאחר יום מעונן חלקית, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים וגשמים קלים לאורך החוף, לצד התחזקות הרוחות הצפוניות בשעות אחה"כ. מנגד, ביום חמישי נרגיש עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות - ויהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ (בארץ)

שקיעה בירושלים, אמש ( צילום: חיים גולדברג/Flash90)

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

ביום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו והלחות תרד בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 14-21

תל אביב: 20-25

באר שבע: 16-26

חיפה: 20-25

טבריה: 22-27

צפת: 14-20

אילת: 21-30

התחזיתמזג האוויר

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