החורף כבר מתקרב, וגשמי הברכה בדרך – כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי.

היום, יום שישי, צפוי להיות מעונן חלקית, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות. בשעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה יהיה מעונן חלקית.

ביום שבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יישארו ללא שינוי ניכר. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ, ברובו קל.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.