מזג האוויר היום (יום ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, כאשר הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. במהלך שעות הבוקר צפוי גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף.
לקראת שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים באזורי המזרח והדרום, שילווו בסופות רעמים בודדות. השירות המטאורולוגי מזהיר מפני סכנת שיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. בשעות הלילה: מעונן חלקית עד מעונן, עם אפשרות לגשמים מקומיים נוספים במזרח ובדרום.
מחר, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, רובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
ביום שלישי צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-27
תל אביב: 23-30
באר שבע: 21-29
חיפה: 22-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-27
אילת: 26-33
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