גשם בירושלים ( צילום: יוסי זמיר/Flash90 )

מזג האוויר היום (יום ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, כאשר הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. במהלך שעות הבוקר צפוי גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף.