עשרות מתנדבי יחל"צ מגילות פעלו במהלך הלילה בשני חילוצים מורכבים | שלושה תלמידי ישיבה נתקעו בראש מפל תמרים לאחר שחבל נקרע, ושישה מטיילים איבדו דרכם בנחל דרגה הסגור | החילוצים הסתיימו בהצלחה | החילוצים מצטרפים לחילוצים נוספים של תלמידי ישיבות במהלך השבוע האחרון (חרדים)
סופה טרופית שפגעה במספר מדינות בדרום-מזרח אסיה הותירה אחריה הרס אדיר ומאות רבות של הרוגים ונעדרים | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה ההרס הרב שהותירה אחריה הסערה, בעקבות השיטפונות העוצמתיים שסחפו את כל הנקרה בדרכם (חדשות, בעולם)
פקיסטן מתמודדת עם שיטפונות קשים שגרמו למותם של למעלה מ־850 בני אדם ולעקירת מאות אלפים מבתיהם | במחוז פנג'אב בלבד נהרגו 33 תושבים ו־2,200 כפרים נפגעו | שר ההגנה ח'ואג'ה אסיף עורר סערה כשקרא לראות במי השיטפונות "ברכה" והמליץ לאגור אותם בבתים - דבריו עוררו זעם ציבורי רחב (בעולם)
אזור דרום ארצות הברית מתמודד בימים האחרונים עם מספר מקרי שיטפונות עזים | הלילה דווח על לפחות שלושה נעדרים בעיירה רואידוסו, הסמוכה לגבול שבין ניו מקסיקו וטקסס, בשל גשמי מונסון שגרמו לשיטפונות | גשמי המונסון היו כה עזים עד שבית שלם נסחף במורד הזרם (בעולם)
מספר ההרוגים בשיטפונות הקטלניים בטקסס עלה ל-81, כאשר כוחות החילוץ וההצלה נאבקים לאתר את הנערות ששהו במחנה קיץ | למרות התקוות, בטקסס אומרים כי הסיכויים לאתר אותן כשהן בחיים - נמוכים עד לא קיימים (חדשות, בעולם)