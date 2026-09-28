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אסון טבע כבד פוקד את נפאל בימים האחרונים, כאשר שיטפונות עזים ומפולות קרקע הרסניות גובים מחיר כבד במדינה ההררית. על פי הדיווחים, 24 בני אדם נספו ו-14 נוספים מוגדרים כנעדרים במהלך שלושת הימים האחרונים.

הגשמים הכבדים שפקדו אזורים רבים במדינה גרמו לנזק נרחב לתשתיות ולמבנים. באזור גלקוט שבבאגלונג, בניין ממשלתי נסחף בזרם המים הסוער ונגרר אל תוך נהר גועש. תיעוד דרמטי מהמקום מתעד את הרגע שבו המבנה בן שתי הקומות, הצבוע באדום ולבן, מקבל שיפוע חד ונשטף במלואו אל המים. בנוסף לבניין הממשלתי שנסחף, תועדה גם מפולת עפר אדירה שבה צלע הר ענקי מתמוטטת בפני המצלמות. נהר קליגנדקי שצף מגדותיו, והמים הגועשים גרמו להרס נרחב באזורים הסמוכים לו.

- צילום: רשתות חברתיות לפי 27א צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי 27א 10 10 0:00 / 0:47