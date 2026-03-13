ימי חול המועד וימי בין הזמנים הנוכחים הם זמן נפלא ליציאה להתאווררות במרחביה המוריקים של ארצנו היפה, אך עלולים לטמון בחובם סכנות כאשר לא מקפידים על כללי הבטיחות הנדרשים | יחידת החילוץ של משטרת ישראל מעדכנת הבוקר כי במהלך כל חול המועד פסח ותקופת "בין הזמנים" הנוכחית, נקראו מתנדבי היחידה ללא הפסקה לחילוץ מטיילים שהתייבשו, נחבלו ונזקקו לסיוע (בארץ)
שבעה בחורי ישיבה שטיילו בנחל דרגות, נתקעו בתוואי ללא יכולת לסיים את המסלול | על מנת לסייע במאמצי החילוץ, הוזנקו למקום מסוק משטרתי עם מחלצים ופקחים של רשות הטבע, כעבור כשעה עדכנו בכב"ה כי החילוץ עבר ב"ה בשלום (בארץ)