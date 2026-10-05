סערה עזה שפקדה את החוף המזרחי של ארצות הברית הביאה עמה מחזה יוצא דופן: כריש נתפס על המצלמה כשהוא שוחה בתוך רחוב מוצף בשכונת מגורים בעיר סרף סיטי שבמדינת ניו ג'רזי.
דרו פרוצ'קינו, תושב האזור, הצליח לתעד את סנפיר הגב של הכריש בולט מעל פני המים והעלה את הסרטון לרשתות החברתיות, שם זכה לתפוצה רחבה.
לדברי פרוצ'קינו, במהלך הצילום הכריש נעלם פנימה אל שביל הכניסה לאחד הבתים, ולאחר מכן נצפה שוחה לכיוון מפרץ ברנגט.
גרג סקואל, מומחה לכרישים ממרכז הדיג הימי של מדינת מסצ'וסטס, בדק את התיעוד וקבע כי מדובר בכריש כלב חלק, מין המצוי באופן שכיח במימי אזור החופים.
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