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סערה עזה שפקדה את החוף המזרחי של ארצות הברית הביאה עמה מחזה יוצא דופן: כריש נתפס על המצלמה כשהוא שוחה בתוך רחוב מוצף בשכונת מגורים בעיר סרף סיטי שבמדינת ניו ג'רזי.