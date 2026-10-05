רגעים מלחיצים תועדו בכביש בצפון יפן, כאשר דובה חומה הסתערה על רכב נוסע, טיפסה על מכסה המנוע שלו והחלה לנשוך ולשרוט אותו בעוצמה.

האירוע התרחש בעיירה ביפוקה שבאזור הוקאידו, והמשטרה המקומית פרסמה את התיעוד ממצלמת הדרך של הנהג. בסרטון נראים הדובה והגור שלה כשהם מתרחקים תחילה מהכביש, אך כאשר המכונית נעצרת, האם מסתובבת לפתע, רצה לעבר הרכב וקופצת על מכסה המנוע.

הדובה נסוגה לרגע קצר, אך מיד שבה והתנגשה שוב ושוב בחלקו הקדמי של הרכב, לפני שברחה מהמקום יחד עם הגור. לפי דיווח המשטרה, הרכב ניזוק באופן משמעותי: במכסה המנוע נותרו שקעים, סימני שריטות וחור.

הרשויות ביפן הזהירו את הנהגים באזור לנקוט משנה זהירות, שכן המקום נמצא בסמוך לבית גידול מוכר של דובים חומים.