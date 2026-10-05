קן ויקס, הגבר השני המבוגר בעולם, חוגג 113 שנה ( צילום: רשתות חברתיות )

צירוף מקרים נדיר התרחש השנה כאשר שני הגברים המבוגרים בעולם חגגו את יום הולדתם המשותף. האחד בן 114, השני בן 113, ושניהם נולדו באותו תאריך בדיוק – ה-5 באוקטובר – בהפרש של שנה אחת בלבד.

ז'ואאו מרינו נטו, יליד 5 באוקטובר 1912 מברזיל, חגג את יום הולדתו ה-114 ומוכר כגבר המבוגר ביותר בעולם. שנה לאחר מכן, ב-5 באוקטובר 1913, נולד קן ויקס בעיר גרפטון שבאוסטרליה, שחגג השנה את יום הולדתו ה-113 ומוכר כגבר השני המבוגר בעולם. גילם של שניהם אושר על ידי ארגון חקר אריכות הימים "לונג'וויטי קווסט". למרות המרחק העצום ביניהם – למעלה מ-14 אלף קילומטרים – צירוף המקרים ביניהם יוצא דופן. השנה החליטו אנשי בית האבות שבו מתגורר ויקס ליצור קשר עם נטו בברזיל, והתוצאה הייתה חילופי ברכות מיוחדים.

ז'ואאו מרינו נטו מברזיל, הגבר המבוגר בעולם, שולח ברכות יום הולדת לקן ויקס ( צילום: רשתות חברתיות )

נטו שלח לויקס ברכה מיוחדת ליום הולדתו. ויקס, שהתיישב בבית האבות שלו באוסטרליה, קיבל את הברכה בהתרגשות ובהמשך הקליט הודעת וידאו בה בירך את נטו בחזרה ואיחל לו יום הולדת שמח. לפי הדיווחים, זו ככל הנראה הפעם הראשונה בה שני הגברים המבוגרים בעולם מתקשרים זה עם זה סביב יום הולדתם המשותף.

סיפור חייו של ויקס אינו פחות מרשים מגילו. הוא נולד וגדל באזור גרפטון כבכור מבין חמישה ילדים, ובמהלך חייו עסק במגוון רחב של עבודות. הוא בנה כבישים, נהג במשאיות ובאוטובוסים, הפעיל תחנת שירות, תיקן מכשירי רדיו וציוד חשמלי, ניהל חנות והיה שותף בעסק למכירת ותיקון מכוניות.

במהלך מלחמת העולם השנייה, לאחר שלא התקבל לחיל האוויר האוסטרלי מסיבות רפואיות, הוא תרם למאמץ המלחמתי באמצעות סיוע בבניית שדות תעופה צבאיים.

גם לאחר שעבר לבית האבות בגיל 105, הוא המשיך לשמור על עצמאותו – סידר את מיטתו, בחר את בגדיו והאכיל את עצמו בכוחות עצמו.

לדברי בני משפחתו, אורח חייו היה פשוט ובריא. הוא לא עישן ולא שתה משקאות חריפים, הקפיד על פעילות גופנית והמשיך להתעניין בעולם גם בגיל מופלג. לאחר גיל 100 הוא עדיין היה הולך ברגל למרכז העיר כדי לערוך קניות בעצמו. כיום הוא ממשיך לבצע תרגילים מדי יום, ובבית האבות מספרים כי הוא עדיין מקפיד ללכת שתי הקפות בקומה פעמיים ביום, בהתאם ליכולתו.

גם יום הולדתו ה-113 לא עבר בשקט. משפחתו ואנשי בית האבות ארגנו עבורו נסיעה במכונית אספנות ברחבי גרפטון, כולל ביקור במקומות שהיו חלק מחייו – ביניהם בית הספר שבו למד לפני למעלה ממאה שנה.

בצד השני של העולם חגג נטו את יום הולדתו ה-114. כך יצא שב-5 באוקטובר 2026 שני הגברים המבוגרים ביותר בעולם חגגו יחד, אף שמעולם לא נפגשו פנים אל פנים.