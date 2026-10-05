העגורים הראשונים הגיעו לאגמון החולה | תיעוד

במהלך הלילה (שני) נחתו באגמון החולה-קק"ל העגורים הראשונים של העונה, המסמנים את פתיחת עונת הנדידה. בשבועות ובחודשים הקרובים צפויים להגיע לאזור עשרות אלפי עגורים נוספים במסגרת נדידת הסתיו.

העגורים מגיעים לארץ בעיקר מצפון רוסיה, וכן מפינלנד ומאסטוניה. בתקופה זו הם מגיעים כמשפחות שלמות, כאשר העגורים הצעירים שבקעו באביב האחרון מלווים את הוריהם במסע הנדידה הארוך.

אגמון החולה-קק"ל משמש תחנת מנוחה מרכזית עבור העגורים הנודדים, והאזור צפוי להתמלא בשבועות הקרובים בעשרות אלפי עגורים שיעצרו בו במהלך מסע הנדידה דרומה.