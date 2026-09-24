תיעוד מתוח ממצלמת אבטחה במלזיה מראה את הרגע שבו משאית מנוף שקעה לפתע אל תוך הקרקע, לאחר שמשטח בטון שעמדה עליו קרס תחתיה.

האירוע אירע ב-11 בספטמבר בעיר קוצ'ינג, ברחוב ג'לאן מנדו. בתיעוד נראית המשאית עולה על משטח בטון שכיסה תעלת ניקוז ציבורית, אך תוך רגעים ספורים המשטח נסדק ונשבר תחת משקלה של המשאית הכבדה.

חלק מהמשאית צנח לתוך התעלה ונותר תקוע בזווית, כאשר שברי בטון פזורים מסביב. הנהג הצליח לצאת מהרכב בכוחות עצמו, ולמזלו לא דווח על נפגעים באירוע.

בדיקה שערכה מועצת העיר דרום קוצ'ינג העלתה כי מבנה הבטון שכיסה את תעלת הניקוז הוקם ללא אישור המועצה. ראש העיר הזהיר כי מבנים מעל תעלות ניקוז חייבים להיות מתוכננים ומאושרים בהתאם לעומסים שהם אמורים לשאת.

לדבריו, מבנה עשוי להיראות יציב כאשר עוברים עליו כלי רכב רגילים, אך הוא עלול לקרוס כאשר מופעל עליו משקל כבד בהרבה, כמו זה של כלי הנדסי. המועצה הודיעה כי תנקוט בצעדים הנדרשים בנוגע למבנה.