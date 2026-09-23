מרדף מסחרר: הברדלס רודף אחרי עדר האנטילופות בפארק קרוגר ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד יוצא דופן מפארק הלאומי קרוגר שבדרום אפריקה מציג את הרגע שבו ברדלס יוצא למרדף אחרי עדר שלם של אנטילופות.

בסרטון נראה העדר נמלט במהירות רבה כשהטורף רודף אחריו. האנטילופות דוהרות בשטח הפתוח, מתקרבות לכביש שבו נמצאים רכבי הספארי, ובמהלך המנוסה הן מבצעות זינוקים מרשימים מעל הכביש. יכולת הקפיצה של האנטילופה היא מדהימה במיוחד. מקורות בתחום חקר בעלי החיים מציינים כי אנטילופת האימפלה מסוגלת לזנק לגובה של כשלושה מטרים ולגמוא במהלך קפיצה אחת מרחק של כעשרה מטרים. הזינוקים המרשימים הללו אינם רק מראה מרהיב לעין, אלא חלק מרכזי מאסטרטגיית ההישרדות של החיה. כאשר העדר נבהל מטורף, האנטילופות מזנקות ומשנות כיוון במהירות רבה, ובכך מקשות על הטורף לבחור בעל חיים אחד ספציפי וללכוד אותו.

זינוק מרשים: האנטילופות מזנקות מעל הכביש בניסיון להימלט - צילום: רשתות חברתיות זינוק מרשים: האנטילופות מזנקות מעל הכביש בניסיון להימלט | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

גם המהירות של האנטילופות מרשימה ביותר. מקורות בתחום חיות הבר מציינים כי אנטילופות אימפלה מסוגלות להגיע למהירות של למעלה מ־90 קילומטר לשעה. מנגד, הברדלס נחשב לאחד מטורפי היבשה המהירים בעולם, כשהוא מסוגל להגיע בספרינטים קצרים למהירות של כ־100 קילומטר לשעה.

אולם המרדף בטבע אינו רק תחרות מהירות גרידא. הברדלס מסתמך גם על התאוצה המהירה שלו ועל יכולתו לשנות כיוון במהירות כדי לצמצם את המרחק מהטרף. כאשר האנטילופה מתחילה להתחמק ולשנות כיוון, הטורף נדרש להגיב כמעט באופן מיידי לכל תנועה שלה.

תוך שניות ספורות, העדר השליו של חיות הבר הופך ללהקת נמלטות שמזנקות מעל הכביש ומנסות בכל דרך אפשרית להישאר מחוץ לטווח ההגעה של הטורף.