מכלול קבורה עתיק ומרשים נחשף בימים האחרונים באחד הכפרים הערביים הסמוכים לחברון ממערב. את האתר חקר לראשונה החוקר מאיר רוטר, חוקר ארץ ישראל ותלמיד-חבר של החוקר המנוח ז'אבו ארליך ע"ה.

החשיפה התרחשה בעקבות עבודות פיתוח שביצע אחד מתושבי הכפר. במהלך העבודות נפתחה הכניסה לשתי מערות קבורה עתיקות שהיו טמונות מתחת לפני הקרקע.

המערה הראשונה היא מערת כוכים גדולה, שנבנתה כחדר מרווח עם תקרה קמורה. בשלושת קירות החדר נמצאים פתחי כוכי הקבורה, המסותתים בדיוק רב בסלע קרטון איכותי. גודל הכוכים חורג בהרבה מהממוצע המקובל, והם משקפים פאר והשקעה יוצאת דופן - ניכר שהושקעה במערה זו עבודת סיתות מקצועית ומוקפדת.

המערה השנייה בנויה אף היא כחדר קבורה מרשים, המעוטר בצורות מגוונות. גם בה קיימים פתחי כוכים בשלושה מקירות המערה, מסותתים בקפידה ובאיכות גבוהה, כאשר לכל פתח מסגרת נפרדת משלו.

מדרגה מובילה מרצפת החדר כלפי מעלה לעבר הכוכים, ואבני הגולל ששימשו לסגירת פתחי הכוכים עדיין שמורות במקומן המקורי.

בפינת החדר ישנה ירידה למפלס נוסף, שהוא למעשה לב המערכת כולה - חדר קבורה מפואר במיוחד ובו שלושה משכבים, כל אחד עם כרית אבן מעוצבת, המעידים על כך שבחדר זה נקברו אישים מיוחסים.

גם קירות חדר זה מעוטרים בעיטורים בולטים, ועל אחד הקירות משורטטות שתי מנורות קנים יהודיות, שנחרתו ככל הנראה בשלב מאוחר יותר, שלא בתקופת השימוש המקורי של המערה.

המערות מתוארכות לתקופה שבין התקופה ההרודיאנית ועד לסוף ימי הבית השני, ונראה כי המשיכו לשמש גם בתקופה שבין המרידות ועד למרד בר כוכבא, אז חרב הישוב היהודי באזור לחלוטין.

המערה נמצאת כעת בפיקוח ובמעקב של קצין המטה לענייני ארכיאולוגיה, הבוחן ומתעד את הממצאים. בשל מיקומה הרגיש מבחינה ביטחונית, בסמיכות לבתי הכפר הערבי הסוגרים עליה, ובשל מצבה הרעוע, אין אפשרות לבקר במקום.