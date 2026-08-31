סערה עולמית פרצה ברשתות החברתיות בעקבות תרגום מעוות לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא גיוס בני הישיבות. ציוץ שפורסם בחשבונו של ראש הממשלה תורגם באופן קלוקל לאנגלית, והפך תוך שעות ספורות לתופעה ויראלית עם מיליוני צפיות ואלפי תגובות זועמות מצד גולשים ברחבי העולם.

התרגום השגוי גרם לגולשים רבים שאינם בקיאים בפוליטיקה הישראלית להבין את הציוץ כאילו נתניהו מטיל חובת לימוד תורה על כלל אזרחי המדינה, ומאיים במאסר על מי שלא עושה זאת. בפועל, דבריו של ראש הממשלה התייחסו לעמדת פשרה בסוגיית גיוס בני הישיבות - לפיה מי שאינו לומד תורה בצורה מלאה לא יוכל ליהנות מפטור בן ישיבה ויידרש להתגייס לצבא.

השרשור זכה למיליוני צפיות ולאלפי שיתופים ותגובות זועמות. משתמשים רבים תיארו את ישראל כ"תיאוקרטיה קיצונית" או "מדינת הלכה בכפייה", והשוו את הניסוח לחוקים במדינות דתיות קיצוניות. "אז אין להם חופש דת בישראל והם דוגמה לדמוקרטיה למזרח התיכון??? וואו", כתב אחד הגולשים. אחר הגיב: "דמיינו מוסלמי או נוצרי אומר את זה? כולם הייתם צועקים קומוניזם, וזה בעל ברית מספר אחת של אמריקה?"

חשבונות פרו-פלסטינים ואנטי-ישראליים גדולים ברשתות החברתיות מיהרו להדהד את התרגום השגוי. הם השתמשו בציוץ כ"הוכחה" לכך שישראל אינה דמוקרטיה מערבית ליברלית אלא מדינה המנוהלת על ידי פנאטיות דתית, תוך התעלמות מוחלטת מכך שהחוק והדיון בישראל עוסקים בכלל בשוויון בנטל השירות הצבאי ובניסיון לגייס את מי שאינם לומדים.

"והם אומרים שאיראן היא תיאוקרטיה", כתב גולש נוסף. משתמש אחר הוסיף: "אז חופש דת זה שקר שהם מספרים למערב, הבנתי". תגובה נוספת קראה: "האמן באמונה שלי, או שתגמור בכלא או תמות בחזית. משהו משוגע להגיד בקול רם".

משתמשים ישראלים וחשבונות הסברה ניסו להילחם בגל הוויראלי באמצעות הוספת הקשר. הם הסבירו שמדובר בבחורי ישיבות חרדים שמתחמקים מגיוס, ושבארץ השירות בצבא הוא החובה, בעוד שלימוד התורה הוא זה שמעניק את הפטור - ולכן הציטוט הפוך לחלוטין ממה שהובן בחו"ל.

הפרשן היהודי-אמריקאי הבכיר, בן שפירו, פרסם הבהרה נרחבת בה כינה את מפיצי התרגום המעוות "חלאות אנאלפביתיות". "נתניהו לא טוען שתיענשו על כך שלא לומדים תורה בישראל או במקום אחר", הבהיר שפירו. "הוא מתייחס ספציפית לנושא הציבורי מספר 1 בישראל: הפטור מגיוס לחרדים".

שפירו הסביר כי פטור הישיבה הוא מבנה שריד, תוצר לוואי אבולוציוני מעסקה שנחתכה ביסוד המדינה בין החרדים לממשלה. "כיום, רבים ממנהיגי החרדים טוענים שאף חרדי לא אמור אי פעם לשרת בצבא, בין אם הם לומדים תורה או לא", ציין. "רוב האנשים שאינם חרדים חושבים שהפטור הזה צריך להיעלם לחלוטין".

לדבריו, נתניהו מציע עמדת פשרה: "לפי החוק הנוכחי בישראל, אתה יכול להגיש בקשה לפטור מגיוס לצבא כתלמיד ישיבה. רבים ממי שכך עושים אינם לומדים תורה למעשה. הם מלכות רווחה שמתחמקות משירות. הוא מציע שאם אתה אפילו לא לומד תורה, אין שום תירוץ לפטור הישיבה עבורך".

גולשים נוספים הצטרפו למאמץ ההסברה. "הוא מדבר על יהודים חרדים שקיבלו היסטורית פטורים/דחיות משירות צבאי עבור לימוד תורה במשרה מלאה", הסביר אחד מהם. "הוא אומר שאם אתה לא באמת לומד, תצטרך להתגייס או להתמודד עם מאסר - לא תוכל להשתמש בלימוד תורה כדרך להימנע משירות חובה".

משתמש נוסף כתב: "אתם אנשים מפגרים. הוא אמר: 'כל מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס', תוך שהוא מוסיף כי אלה שכן מתגייסים צריכים להיות מסוגלים לשרת תוך שמירה על היותם חרדים. העמדה העקבית שהוא הביע היא שסטודנטים ללימודי תורה במשרה מלאה צריכים לשמור על הסדר פטור, בעוד שאלה שאינם לומדים צריכים להיות מגויסים, עם כלא ככלי אכיפה לסירוב".

האירוע מדגים את הפער בהבנה בין הציבור הישראלי לבין הקהל הבינלאומי בנושאים הקשורים למגזר החרדי ולסוגיית גיוס בני הישיבות. בעוד שבישראל הדיון מתמקד בשוויון בנטל ובשאלה מי זכאי לפטור, הרי שבעולם התרגום המעוות יצר רושם של כפייה דתית.

הסערה מצטרפת לשורה של מתיחויות בינלאומיות סביב הצגתה של ישראל ברשתות החברתיות, כאשר תרגומים לא מדויקים והקשרים חסרים יוצרים לעיתים תפיסות מוטעות בקרב הציבור בעולם.