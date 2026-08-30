ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יו"ר מפלגת "ביחד", התייחס בריאיון לפודקאסט "ALL in" של איתי סגל לשאלת עתידו המשפטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בנט הבהיר כי במקרה שבו תוקם ממשלה חדשה ונתניהו יפרוש מהזירה הפוליטית, הוא תומך במתן חנינה ובהפסקת ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו.

כאשר נשאל על ידי המראיין איתי סגל: "אם אכן תקום ממשלה חדשה, נתניהו יובס, חנינה – בעד או נגד?", השיב בנט בבירור: "אם הוא הולך הביתה ולא יכול לחזור, בוודאי בעד". כשסגל ביקש הבהרה האם הכוונה להפסקת המשפט ולחנינה, אישר בנט: "הפסקת המשפט, אבל הוא לא חוזר לפוליטיקה – כן".

בנט פירט את השיקולים העומדים בבסיס עמדתו. "אני אגיד לך, אני גם אנמק את זה", אמר. "קודם כל, אין בי שנאה אליו, אין בי רגש נקמה, לא מעניין אותי. הוא לא מעניין אותי. אבל נתניהו, במידה רבה, עבור חלקים לא מבוטלים בעם ישראל – הוא סמל כבר הרבה יותר מפוליטיקאי. הוא ברמה שתופסים אותו – יש את הדגל, יש את המנורה, יש את נתניהו".

בנט הוסיף והסביר את השלכות העמדה לדין או מאסר של ראש ממשלה לשעבר על הציבור הרחב, תוך התייחסות למעמדו בעיני תומכיו: "לי אין עניין שאצל חלקים מהעם, אין לי עניין לרמוס או להשפיל או לפגוע בסמל הזה. וגם, אתה יודע, בן אדם נושק ל-80 עוד מעט, יהודי, לא צעיר. לא רוצה לראות אותו במדים כתומים. הוא לא הלך ורצח. הוא עשה עבירות כנראה שהן לא בסדר, אבל חד-משמעית – אם הוא מחוץ לפוליטיקה, לא רוצה לראות אותו בכלא".