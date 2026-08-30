בבלי
ריאיון לפודקאסט

בנט: אם נתניהו יפרוש מהפוליטיקה – יש מקום לחנינה ולסיום המשפט

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הבהיר בריאיון כי אינו נושא רגשי שנאה כלפי נתניהו, וכי במידה שיפרוש מהחיים הפוליטיים – ראוי להעניק לו חנינה. "הוא לא הלך ורצח", אמר, "ולא רוצה לראות אותו בכלא"

(צילום: Gili Yaari/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יו"ר מפלגת "ביחד", התייחס בריאיון לפודקאסט "ALL in" של איתי סגל לשאלת עתידו המשפטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בנט הבהיר כי במקרה שבו תוקם ממשלה חדשה ונתניהו יפרוש מהזירה הפוליטית, הוא תומך במתן חנינה ובהפסקת ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו.

כאשר נשאל על ידי המראיין איתי סגל: "אם אכן תקום ממשלה חדשה, נתניהו יובס, חנינה – בעד או נגד?", השיב בבירור: "אם הוא הולך הביתה ולא יכול לחזור, בוודאי בעד". כשסגל ביקש הבהרה האם הכוונה להפסקת המשפט ולחנינה, אישר בנט: "הפסקת המשפט, אבל הוא לא חוזר לפוליטיקה – כן".

בנט פירט את השיקולים העומדים בבסיס עמדתו. "אני אגיד לך, אני גם אנמק את זה", אמר. "קודם כל, אין בי שנאה אליו, אין בי רגש נקמה, לא מעניין אותי. הוא לא מעניין אותי. אבל , במידה רבה, עבור חלקים לא מבוטלים בעם ישראל – הוא סמל כבר הרבה יותר מפוליטיקאי. הוא ברמה שתופסים אותו – יש את הדגל, יש את המנורה, יש את נתניהו".

בנט הוסיף והסביר את השלכות העמדה לדין או מאסר של ראש ממשלה לשעבר על הציבור הרחב, תוך התייחסות למעמדו בעיני תומכיו: "לי אין עניין שאצל חלקים מהעם, אין לי עניין לרמוס או להשפיל או לפגוע בסמל הזה. וגם, אתה יודע, בן אדם נושק ל-80 עוד מעט, יהודי, לא צעיר. לא רוצה לראות אותו במדים כתומים. הוא לא הלך ורצח. הוא עשה עבירות כנראה שהן לא בסדר, אבל חד-משמעית – אם הוא מחוץ לפוליטיקה, לא רוצה לראות אותו בכלא".

חנינהנפתלי בנטבנימין נתניהו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר