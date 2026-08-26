חתלתול שהסתתר במחפר הפך לחבר צוות באתר בנייה

שמענו קולות: פירוק המחפר הסתיימה בקסדת בטיחות זעירה ( צילום: רשתות חברתיות )

קולות מוזרים שנשמעו מתוך מחפר כבד באתר בנייה באוהיו הובילו לגילוי בלתי צפוי: חתלתול זעיר שמצא לעצמו מחסה בתוך כלי העבודה הענק.

צ'ייס גואלו, עובד באתר הבנייה, שם לב לרעשים החריגים שהגיעו מכיוון המחפר. במקום להמשיך בעבודתו, הוא בחר לברר מה מקור הקולות. כשפתח את החלק התחתון של המחפר, הופתע לגלות חתלתול קטן שנפל החוצה. העובדים באתר דאגו לחתלתול ומצאו לו מקום מוגן. מאז אותו יום, החתלתול נשאר באתר ולא עזב. כיום הוא משמש כחתול הרשמי של בית המלאכה ונחשב לחלק בלתי נפרד מהצוות.

שמענו קולות: פירוק המחפר הסתיימה בקסדת בטיחות זעירה - צילום: רשתות חברתיות שמענו קולות: פירוק המחפר הסתיימה בקסדת בטיחות זעירה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07

אין ידיעה ברורה כיצד הגיע החתלתול אל תוך המחפר או כמה זמן שהה שם בטרם התגלה, אך הסיפור עורר התרגשות רבה בקרב העובדים. במקום חתול משוטט רגיל, הם מצאו דייר קטן שבחר דווקא בכלי עבודה כבד כמקום מחבוא.

שמענו קולות: פירוק המחפר הסתיימה בקסדת בטיחות זעירה ( צילום: רשתות חברתיות )

כאשר הסיפור הגיע לידיעת חברת קומאצו, היצרנית של המחפר, התלהבו בחברה מהמקרה המיוחד. הם שלחו במתנה לחתלתול קסדת מגן זעירה ואפוד בטיחות בגודל מותאם, כדי שיוכל להיות חלק רשמי מצוות העבודה באתר.