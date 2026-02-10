החורף עדיין מדשדש, אבל הקושי לקום בבוקר שקר וחושך בחוץ כבר כאן | בשונה מאיתנו שקמים לעבודה, חיות רבות ממשיכות לישון במהלך החורף או יותר נכון ליפול 'לתרדמת חורף' | למה הן ישנות כל כך הרבה זמן, והאם הן לא שוכחות לאכול? (עולם החי, מעניין)
האם לבעלי החיים יש חוש נסתר שמאפשר להם לזהות אסונות טבע רגע לפני שהם מכים? | במשך אלפי שנים מצטברות עדויות מסקרנות על כלבים, נחשים ואפילו דבורים שמתנהגים בצורה חריגה - לעיתים שעות וימים לפני רעידות אדמה הרסניות | "חיות או לא להיות" (טבע)
מחקר בינלאומי חדש מעלה כי הסחר החוקי בחיות בר מגלגל כ-360 מיליארד דולר בשנה וכולל סחר ב-70,000 מינים, אך פערים חמורים במעקב ובפיקוח חושפים מאות מינים לסכנת הכחדה | החוקרים מזהירים כי מעבר להיבט האקולוגי, הסחר יוצר גם איומי בריאות חמורים כתוצאה מהפצת מחלות, מזיקים ומינים פולשים, וקוראים למערכות מידע וניטור מתקדמות שיבטיחו סחר בר-קיימא (בעולם)
מחקר חדש חושף: לג’ירפה יש רגליים גבוהות לא רק בשביל להגיע למזון בצמרות העצים, אלא כדי להקל על העומס הרב שמופעל על ליבה החזק | המודל החדש כולל יצור דמיוני בשם "אלאפה" ומספק הצצה להתאמה הייחודית של הג’ירפות (בעולם)
לקראת פרשת שמיני, העוסקת בכשרות החיות, זה הזמן לשוב לשאלה העתיקה: כיצד התורה מייחסת לארנבת תכונה ביולוגית שלא נראית לעין? המבוכה המדעית הזו הופכת בעזרת חוקר אוטודידקט ומלא תשוקה מתל אביב, למחקר ששופך אור לאמיתות התורה | "ואת צעירת הרגליים" (מגזין כיכר)
מאחורי החיוך החמוד של הפנדה הענקית מסתתר מאבק דיפלומטי מתוחכם | כיצד סין מנצלת את החיות בעלות החזות המתוקה הגדלות בארצה כדי לקדם אינטרסים פוליטיים? וכיצד הענישה את ארה"ב בשנת 2023? הפנדה כשגרירת סין (מעניין)