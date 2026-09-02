במקרה יוצא דופן, שרד עובד בקונגרס האמריקני לאחר שנחת עליו ברק באופן ישיר, כאשר הלך ברחוב בסטטן איילנד שבניו יורק.

מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע בו תומאס פהמי, חבר צוות בלשכתה של חברת הקונגרס הרפובליקנית ניקול מליוטאקיס, צועד כשבידו מטרייה, רגע לפני שהברק פוגע בו והוא נופל ארצה.

פהמי תיאר בראיון לכלי תקשורת כי נפגע כשהיה במרחק של כארבעה וחצי עד שישה מטרים ממכוניתו. "נשארתי בהכרה והרגשתי את הזרם חולף בגופי", סיפר. "התחושה הייתה של שריפה עזה ביותר, יחד עם עקצוצים, חוסר תחושה וכאב. כאב עז בשתי כפות הרגליים".

לאחר שנותר שוכב על הקרקע למשך זמן מה, החל פהמי לקרוא לעזרה. שכנה ששמעה את קריאותיו הזעיקה את גורמי החירום, והוא פונה לבית החולים האוניברסיטאי של סטטן איילנד. שם אושפז למעקב במשך הלילה, ולמחרת שוחרר לביתו.

באופן מפתיע, הבדיקות הרפואיות לא גילו כוויות או נזקים משמעותיים.

"צריך להעריך את החיים, לחייך, לנשום קצת אוויר צח ולא לתת לחיים להכריע אותך", סיכם פהמי את החוויה המרעישה שעבר.