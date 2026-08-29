צבא סין - צילום: חיל הים של סין @ChinaNavy צבא סין | צילום: צילום: חיל הים של סין @ChinaNavy 10 10 0:00 / 0:57

בעוד תשומת הלב העולמית מופנית לזירות מוכרות, מתברר כי סין מקדמת בשקט תכנית אסטרטגית שעשויה לשנות את מאזן הכוחות הבינלאומי. במשך שנים, צבא השחרור העממי הסיני מקים בהתמדה מערכת לחימה רשתית מורכבת, המכונה בדוקטרינה הצבאית שלהם "לוחמה מדויקת רב-ממדית". המטרה המוצהרת של המערכת: ליצור שרשראות פעולה שלמות לזיהוי ותקיפה של יעדים נעים, ובכללם נושאות מטוסים של הצי האמריקאי, תוך זמן קצר ביותר ובמרחקים של אלפי קילומטרים.

הפנטגון מתייחס לדוקטרינה זו כאל מושג מבצעי מרכזי בצבא הסיני, ורואה בה אתגר אסטרטגי חסר תקדים. בניגוד למערכות בודדות, הארכיטקטורה הסינית מורכבת משלושה רכיבים טכנולוגיים הפועלים במקביל ומתואמים באמצעות מערכות בינה מלאכותית מתקדמות. הרכיב הראשון במערכת הוא צי לוויינים נרחב המונה כיום למעלה מ-510 לוויני מודיעין ותצפית. בסיס המערכת מורכב מסדרת לוויינים הנקראים יאוגאן, המצוידים בחיישנים אופטיים ברזולוציה גבוהה, מכ"מים מסוג מפתח סינתטי המסוגלים לזהות יעדים גם דרך כיסוי עננים ובתנאי חושך, ומערכות מודיעין אותות המזהות תקשורת ופליטות אלקטרוניות. היכולת המרכזית של מערכת הלוויינים היא מנגנון אוטונומי לזיהוי וכיוון, המאפשר ללוויינים לזהות איומים פוטנציאליים בזמן אמת ולהפנות חיישנים נוספים לאזור ללא צורך בהתערבות מהקרקע. כלומר, לווין המזהה יעד חשוד מעביר את המידע למערכת הבקרה, ומיד מכוון לוויינים נוספים לאזור לצורך מעקב רציף אחר היעד.

מטוס התובלה האסטרטגי Y-20 של סין ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של סין )

הרכיב השני הוא רשת של מכ"מים קרקעיים מסוג Over-The-Horizon, המשדרים גלים המקפצים בין שכבת היונוספירה לפני הקרקע. טכנולוגיה זו מאפשרת למכ"מים לזהות יעדים במרחקים של עד 3,000 קילומטר, הרבה מעבר לקו האופק הרגיל שבו מוגבלים מכ"מים רגילים.

מערכות אלו, כגון דגם JY-27V, פותחו במיוחד לזיהוי מטוסים מתקדמים בעלי יכולות חמקן, כמו ה-F-35 וה-B-21 של ארצות הברית. המכ"מים פועלים בתדרים נמוכים המקשים על מטוסי חמקן להימנע מזיהוי, ומספקים התרעה מוקדמת על פעילות אווירית במרחקים גדולים במיוחד.

NROL-95 שוגר בהצלחה מתחנת הכוחות החלליים קייפ קנוורל. ( צילום: החשבון הרשמי של X של משרד המודיעין הלאומי )

הרכיב השלישי והקריטי ביותר הוא מערכת הבקרה והשליטה המרכזית. כל המידע מהלוויינים ומהמכ"מים זורם למרכזי פיקוד מתקדמים, שבהם מערכות בינה מלאכותית משלבות נתונים ממקורות מגוונים ויוצרות תמונת מצב מדויקת ואחידה.

העברת נתוני הכוונה מתבצעת ברשתות תקשורת לווייניות מתקדמות, והכוונת הטילים הבליסטיים מדגמי DF-21D ו-DF-26 – המכונים "רוצחי נושאות המטוסים" ומגיעים לטווחים של עד 4,000 קילומטר – נשענת על מערכת הניווט הסינית העצמאית BeiDou. מערכת זו מאפשרת לסין לפעול ללא תלות במערכת ה-GPS האמריקאית.

צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון - צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון | צילום: צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, 10 10 0:00 / 0:51

הארכיטקטורה הזו משנה את המונופול ההיסטורי של ארצות הברית על לחימה רשתית ארוכת טווח. במשך עשרות שנים, הצי האמריקאי שלט באוקיינוסים הודות ליכולת ההקרנה של נושאות המטוסים שלו. כעת, סין מפתחת יכולת להרחיק כוחות זרים מאזוריה – במיוחד באזור טייוואן וים סין הדרומי.

האתגר העומד בפני המעצמות המערביות אינו רק יירוט של טיל בודד, אלא שיבוש של מערכת שליטה ובקרה עצומה המחוברת מהחלל ועד לחוף. מדובר בטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, המשלבות חיישנים מרובים, בינה מלאכותית ומערכות תקשורת מאובטחות.

בקהילת המודיעין המערבית עוקבים מקרוב אחר התפתחויות אלו. הפנטגון השיק לאחרונה תכנית דחופה לפיתוח טילים בטווח של למעלה מאלף קילומטר, בניסיון לצמצם את הפער הטכנולוגי. גם התרגילים הצבאיים הסיניים במצרים מעידים על יכולת ההקרנה הגוברת של בייג'ינג למרחקים גדולים.

המסקנה המרכזית היא שעידן השליטה האמריקאית הבלתי מעורערת באוקיינוסים מגיע לשלב חדש. סין בונה יכולות המאפשרות לה לאיים על כוחות זרים במרחקים שלא היו אפשריים בעבר, ומשנה את כללי המשחק האסטרטגי העולמי.