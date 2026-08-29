שירות הביטחון הכללי פרסם לראשונה אישור רשמי לכך שיאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שהה תחת "איום משמעותי" בתקופה בה התגורר באזור מיאמי שבארצות הברית. בעקבות המידע המודיעיני, הוחלט במערכת הביטחון להעלותו לארץ באופן מיידי יחד עם צוות האבטחה של יחידת אבטחת האישים.

הפרשה התגלתה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בריאיון כי "איראן סימנה את אחד מבניי" וניסתה לפגוע בו. בעקבות הדברים, רשת החדשות האמריקנית Newsmax דיווחה על המזימה והוסיפה כי המודיעין הישראלי זיהה כבר בחודש דצמבר האחרון כוונה איראנית לחסל את יאיר נתניהו, כולל זיהוי של גורמים עוינים שביצעו מעקבים באזור מגוריו בהלנדייל ביץ'.

עם זאת, גורמים בכירים במערכת הביטחון הישראלית הבהירו כי למרות הדיווחים הדרמטיים שפורסמו בחו"ל, המדובר היה במידע מודיעיני כללי על כוונה לפגוע בדמויות בכירות, ולא בהתרעה ספציפית על פיגוע שעמד להתבצע. "המידע התייחס לכוונה רחבה לפגוע בבכירים ישראלים, ולא למזימה קונקרטית שהייתה אמורה לצאת לפועל", הבהירו הגורמים.

הדברים נאמרו בניגוד לטענות שהעלה יאיר נתניהו במכתב תלונה רשמי ששלח נגד עיתונאי "הארץ" אורי משגב. במכתב נטען כי מאבטחי השב"כ התמודדו עם חוליית מחבלים שהגיעה עד לפתח הבית וכי בזכות פעולתם נמנע אסון. "בעקבות אותם פרסומים הגיעו מחבלים שלוחים מטעם המודיעין האיראני פיזית עד לפתח הבית בכתובת המדוברת במיאמי", נכתב במכתב התלונה.

משגב דחה את הטענות באופן מוחלט. גורמי ביטחון מסרו כי "לא מוכר כאן סיכול של הרגע האחרון שעמד לצאת אל הפועל", ובכך הבהירו שלא ידוע על אירוע שבו נעצרה חוליית טרור או נמנע ניסיון חיסול נגד בנו של ראש הממשלה במיאמי.

למרות ההבהרות בנוגע לאופי האיום, בשב"כ החליטו שלא לקחת סיכונים. במסגרת ההיערכות, הוחלט לתגבר את מערך האבטחה סביב יאיר נתניהו באופן משמעותי, והוא הונחה לשוב מיד לארץ. לפי הדיווח האמריקני, המודיעין הישראלי זיהה את האיום בחודש דצמבר והתריע בפני הרשויות המקומיות, מה שהוביל לכך שנתניהו עזב את ציודו האישי וטס ישירות לישראל.

מאז שובו לארץ, הוא מתגורר תחת מעטפת ביטחונית מוגברת. האירוע מעלה מחדש את הדיון הציבורי בנושא אבטחת בני משפחת ראש הממשלה, המעורר שאלות בנוגע לעלויות ולמדיניות האבטחה של אישים מחוץ לגבולות המדינה מול זרועות הטרור של המשטר האיראני.