לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

דובר צה"ל הודיע היום (יום ה') כי כוחות צבא ההגנה לישראל והשב"כ ביצעו במהלך השבוע האחרון תקיפות ממוקדות במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה, שבמהלכן חוסלו שני מחבלים בכירים מכוח נוח'בה של ארגון הטרור חמאס. שני המחבלים השתתפו בפשיטה הרצחנית על מחנה רעים בשבעה באוקטובר. התקיפה הראשונה בוצעה ביום ראשון שעבר, ובה חוסל המחבל חאזם מוסא, פעיל נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס. ביום שני בוצעה תקיפה נוספת שבה חוסל המחבל רזק סהיל סלימאן אבו שחמה, אף הוא מפעילי נוח'בה שפשט למחנה רעים, ושימש כשומר ראש אישי של רב המרצחים יחיא סינוואר.

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על פי הנתונים שפורסמו על ידי דובר צה"ל, שני המחבלים היוו איום ממשי וישיר על כוחות צה"ל הפועלים באזור. בתקופה האחרונה עסקו המחבלים בקידום מתווי טרור כנגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך שהם מנסים באופן שיטתי לשקם את יכולות ארגון הטרור חמאס ולהפר את הסכם הפסקת האש. התקיפות בוצעו במטרה להסיר את האיום המיידי שהציבו המחבלים על כוחותינו. גורמים בכירים במערכת הביטחון הבהירו כי פעילותם המתמשכת של שני המחבלים, לצד תפקידם המרכזי בטבח השבעה באוקטובר, הפכה אותם ליעדים בעדיפות עליונה לחיסול. החיסולים מצטרפים לשורת פעולות ממוקדות נוספות שביצע צה"ל בימים האחרונים כנגד מחבלי חמאס ברצועת עזה. רק בשבוע החולף חיסל צה"ל מספר מחבלים בכירים נוספים, ביניהם מפקד בג'יהאד האסלאמי שפשט לקיבוץ בארי ומפקד פלוגה בחמאס שהיה מעורב בשיקום מנהרות.

רב המרצחים סינוואר ( צילום: מסך )

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם, ויפעלו להסרת כל איום מיידי. הצבא הבהיר כי ימשיך לפעול נגד כל מחבל המנסה לקדם פעילות טרור או לשקם יכולות של ארגון הטרור, תוך שמירה על הפסקת האש כלפי האוכלוסייה האזרחית. יצוין כי רב המרצחים יחיא סינוואר, שאבו שחמה שימש כשומר ראשו האישי, חוסל בחודש תשרי האחרון במבצע משותף של צה"ל והשב"כ. מסמכים חשאיים שנתפסו ברצועת עזה חשפו כי סינוואר תכנן במשך שנים ארוכות להקים כוח צבאי עצמאי בלבנון, במסגרת תפיסת המערכה הרב-זירתית שלו.