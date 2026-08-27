שר הביטחון ישראל כץ פרסם הודעה רשמית חריפה בה הורה כי אין להעניק כל הקלה או הנחה בהליכים נגד הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת, יפעת תומר ירושלמי. השר מורה על נקיטת צעדים מרחיקי לכת שיכללו שלילת זכויותיה הציבוריות והצבאיות.

בהודעתו הדגיש שר הביטחון כי המעשים המיוחסים לתומר ירושלמי נמנים עם החמורים ביותר בתולדות צה"ל, במיוחד נוכח העובדה שכיהנה בראש מערכת האכיפה הצבאית. השר מתח ביקורת חריפה על כך שמשפחות חיילי צה"ל חשות הפקרה בשל שיקולים זרים לכאורה, והביע ביקורת קשה על מערכת המשפט האזרחית שלדבריו מתמהמהת ואינה מקדמת את כתב האישום נגדה.

מחלוקת בין משרד האוצר לצה"ל

דרישתו החריפה של שר הביטחון מגיעה על רקע מחלוקת חריגה שפרצה בין משרד האוצר לבין המטה הכללי של צה"ל. החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, סירבה לאשר את החלטת הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, להעניק תנאי פרישה מלאים לפצ"רית המודחת.

המחלוקת פרצה בעקבות החלטה שהתקבלה במטכ"ל בחודש מאי האחרון, בה הדיח הרמטכ"ל את תומר ירושלמי על רקע חשדות חמורים להגשת תצהיר כוזב לבג"ץ ולטיוח חקירת ההדלפה משדה תימן. למרות חומרת החשדות, הרמטכ"ל בחר לשלול ממנה רק את "הגדלות הרמטכ"ל", והורה להעניק לה את מלוא תנאי הפרישה הרגילים מצה"ל.

גורמי מקצוע במשרד האוצר ובמשרד המשפטים קבעו כי מדובר בתנאים בלתי סבירים, והחליטו להקפיא את העברת הכספים. לפי הערכות, שווי מעטפת הפרישה המצטברת מגיע למיליוני שקלים, והיא כוללת פיצויי פרישה, זכויות פנסיוניות ותנאים נלווים.

הוראה לנקוט צעדים מיידיים

לדברי שר הביטחון, הצעד שנקט המחליף בתפקיד - שביטל את ההליכים במשפט שדה תימן - היה נחוץ אך אינו מספיק. הוא מורה לראש המטה הכללי למצות את מלוא הסמכויות הנתונות לו על פי הנחיות הדרג המדיני, כדי להבטיח שלא יתקבלו החלטות מקלות שיפגעו באפשרות להרשיעה בעתיד.

השר הבהיר כי יש לנקוט צעדים מיידיים הכוללים שלילת זכויותיה הציבוריות והצבאיות עד למיצוי הדין המלא. החשבת הכללית נימקה את החלטתה בכך שאין הצדקה לקבל החלטה כלכלית בלתי הפיכה כל עוד מצבה המשפטי-פלילי של תומר ירושלמי טרם הוכרע באופן סופי.

הפרשה ממשיכה להסעיר את הציבור, כאשר רבים תוהים כיצד ניתן היה לאפשר מצב שבו מי שעמדה בראש מערכת האכיפה הצבאית מואשמת במעשים חמורים כל כך. הסיקור התקשורתי של הפרשה נמשך, עם דרישות גוברות לשקיפות מלאה ולמיצוי הדין.