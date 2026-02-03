צוות החקירה אשר חקר את פרשת הפ"צרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי - פרשת הדלפת הסרטון מהאירוע בשדה תימן, סיים את פעולות החקירה העיקריות | המפכ"ל הורה להעביר את חומרי החקירה ליועמ"שית משרד המשפטים, ובהתאם לחוות דעתה לגורם בדיקה חיצוני וזאת בשל החשש מניגודי עניינים (משטרה)
המשנה ליועצת המשפטית לממשלה שרון אפק, ביקר הבוקר בביתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי | כשצלם של ערוץ 14 ניגש לאפק, זה הגיב בהפתעה והסתיר את פניו | בעקבות החשיפה הוגשה תלונה רשמית נגד היועמ"שית (חוק ומשפט)
חקירתה של הפצ"רית לשעבר מצויה לקראת סיום ובשלביה האחרונים | בקרוב, לאחר סיכום וסיום, יקבע הגורם שיקבל את תיק החקירה - בהתאם לממצאים | שר המשפטים יריב לוין פנה הערב שוב לבג"ץ: דורש שקולא ילווה את החקירה (משפט, בארץ)
הקצינה שבזכותה נחשפה פרשת הפצ"רית הושעתה מצה"ל על ידי הרמטכ"ל וראש אכ"א, יחד עם זאת נחשף, כי הפ"צרית עצמה עדיין מקבלת שכר של אלופה בצה"ל ועוד הטבות | גורם במערכת אמר: "המשמעות הישירה של זה היא, שמי שחושף שחיתות בצה"ל, יקבל עונש מהמערכת" | אלו הטענות מהצד השני (חדשות בארץ)
הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, החשודה בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן ובטיפול לקוי באירוע, שוחררה מאיכילוב ותיקרא להיחקר בימים הקרובים | המשטרה הפיקה את תכולת הטלפון הנייד שלה, שנמצא בחוף הים לאחר היעדרותה | בינתיים, בג״ץ ממשיך לדון במחלוקת על מינוי המלווה לחקירת הפרשה ופוסל את המועמדים שנבחרו ע"י שר המשפטים יריב לוין (בארץ)
שופטי בג"ץ החליטו פה אחד לבטל את מינויו של השופט בן חמו למלווה חקירת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי - כפי שהציע שר המשפטים יריב לוין | "משאינה עומדת בהוראות הדין ובמגבלות שהוצבו בעניין משמר
הדמוקרטיה" (משפט, בארץ)
בסוף השבוע האחרון פרסמה ועדת העינויים של האו"ם החלטה בנוגע לטענות שונות כלפי ישראל | בהחלטת הוועדה הביעו דאגה באשר למעצרה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי | "הוועדה מבקשת לספק מידע מפורט על מצבה" (בארץ)
שר המשפטים יריב לוין הודיע הערב כי בכוונתו למנות את שופט בית המשפט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו שיפקח על חקירת הפצ"רית | "לוין פנה למ"מ נציב שירות המדינה פרופסור דניאל הרשקוביץ לצורך היוועצות לעניין הטלת התפקידים אותם מנועה עו"ד גלי בהרב מיארה למלא באשר לפרשת שדה תימן", נמסר (חדשות)
המשטרה הצליחה לחדור לטלפון של הפצ"רית ומבצעת מאז חיפושים לפי מילות חיפוש, כך דווח הערב | לפי הדיווח, המשטרה לא מצאה ראיות תומכות למחיקות כלשהן, לאחר השערות שהטלפון "טופל" לפני שחזר בדרך מסתורית למי הים (חדשות)