קסטל חושף: "זרקו אותי בין המשטרה לפרקליטות בפרשת הפצ"רית"

החיפושים אחר הפצ"רית ( צילום: Tal Gal/Flash90 )

העיתונאי מוטי קסטל חשף הערב (שני) את מעגל ההתחמקות והאחריות המתגלגלת בפרשת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, אחת הפרשיות החמורות והמורכבות ביותר שהסעירו את מערכת האכיפה בישראל בחודשים האחרונים. בפרסום חריף, תיאר קסטל כיצד ניסיונותיו לקבל תשובות בסיסיות על מצבה של החקירה נתקלו בקיר אטום של זריקת אחריות בין הגופים.

"מה עלה בגורל הפצר"ית? נחקרת? במעצר בית?" שאל קסטל, ותיאר: "פניתי למשטרה זרקו אותי לפרקליטות. הפרקליטות זרקו אותי לבדוק מול המשטרה". לדבריו, מדובר ב"קלאסיקה של ביזיון, הסתרה וזריקת אחריות" המעידה על "שיתוף פעולה מדהים בין אנשי המערכת". חשיפתו של קסטל מגיעה על רקע ההחלטה האחרונה של יועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק, לפיה תיק הפצ"רית יועבר לטיפולו של פרקליט המדינה עמית אייסמן, וזאת לאחר שנקבע כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולשכתה מנועים מעיסוק בתיק בשל חשש לניגוד עניינים. ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בג"ץ שהבהירה כי הייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות מנועים מלהתערב בחקירה. כזכור, הפרשה פרצה לאחר שהסרטון מהאירוע בשדה תימן הודלף לתקשורת, והחקירה התמקדה בשאלה מי עומד מאחורי ההדלפה. תומר-ירושלמי, שכיהנה כפרקליטה הצבאית הראשית, נחקרה במסגרת החקירה שעוררה סערה ציבורית רחבה.

שדה תימן ( צילום: דוברות המשטרה )

מעגל ההתחמקות

על פי הדיווחים, המשטרה השלימה את החקירה העיקרית בתיק, והמפכ"ל דני לוי הורה להעביר את חומרי החקירה ליועמ"שית משרד המשפטים. במשטרה הדגישו כי "בניגוד לפרסומים השגויים, המפכ"ל לא התערב בעבודת החקירה", אך הבהירו כי "נוכח העובדה שמדובר בפרשה בעלת רגישות ציבורית גבוהה", המפכ"ל סבור שנכון לאפשר לגורם מקצועי בכיר נוסף לבחון את מכלול פעולות החקירה.

אולם, כפי שעולה מדברי קסטל, גם לאחר השלמת החקירה והעברת החומרים, עדיין אין תשובה ברורה לשאלות הבסיסיות ביותר: מה מצבה של תומר-ירושלמי? האם היא נחקרת? האם היא במעצר בית? ניסיונות לקבל תשובות נתקלים במעגל סגור של הפניות הדדיות בין המשטרה לפרקליטות.

משטרת ישראל. אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

פרשה שהסעירה את המערכת

הפרשה עוררה סערה ציבורית נוספת כאשר בג"ץ דחה את בקשתו החוזרת של שר המשפטים יריב לוין למנות את נציב התלונות על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, למלווה החקירה. לוין הגיב בחריפות: "מהיום שהתפוצצה פרשת הפצ"רית היה ברור שבמשטרה לא מתכוונים לקיים חקירה אמיתית. פעולות חקירה בסיסיות לא נעשו, עדי מפתח לא נחקרו".

במקביל, במסגרת השלמות החקירה, המשטרה ביקשה מבית המשפט לעיין בחומרים שנתפסו אצל תומר-ירושלמי, לרבות קבוצת וואטסאפ סגורה העונה בשם "יפעת, זמיר, דניאל, חיסיון לקוח", לאחר שנטען כי על חומרים אלו חל חיסיון של עורך דין-לקוח. השם שניתן במשטרה לחקירת הפרשה הוא "בלי סודות".

הפרשה התעצמה עוד יותר לאחר שנחשף כי המשנה ליועצת המשפטית לממשלה שרון אפק ביקר בביתה של תומר-ירושלמי, ביקור שעורר סימני שאלה רבים בשל החשש לניגוד עניינים. בעקבות החשיפה, הוגשה תלונה רשמית במשטרה נגד היועמ"שית ונגד אפק.

כעת, לאחר שהתיק הועבר לפרקליט המדינה, נותרה השאלה המרכזית: האם יתקבלו החלטות ברורות בתיק, או שמעגל ההתחמקות יימשך. דברי קסטל משקפים את תחושת הציבור הרחב כי מדובר ב"ביזיון למדינת ישראל באחת הפרשיות החמורות ביותר בתולדות המדינה".