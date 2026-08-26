במסגרת המאמצים המתמשכים של צה"ל להציג את השירות הצבאי כמותאם לציבור החרדי, הודיעה מערכת הביטחון על שינוי מהותי במערך ההזנה בבסיסים. בעוד כשבועיים תופסק שיטת החמגשיות הסגורות וההרמטיות, ובמקומה ישולבו ארוחות "מהדרין" מבושלות וטריות ישירות בתוך מטבחי הבסיסים הכלליים - מהלך המעורר חששות כבדים בקרב רבנים ומחנכים.

המהלך גובש בעבודת מטה משותפת של יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, תא"ל אבינועם אמונה, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה והרבנות הצבאית. בצה"ל מנסים להציג את השינוי כמענה ל"פערים שעלו מן השטח", אולם גורמים שונים רואים בכך צעד נוסף בסדרת פיתויים חומריים שנועדו להציג את השירות הצבאי ככזה שאינו פוגע באורח החיים התורני.

ביטול ההפרדה הפיזית - חשש מתקלות כשרות

השינוי המשמעותי ביותר במהלך החדש עוסק בביטול ההפרדה הפיזית שהייתה נהוגה עד כה. במקום החמגשיות החתומות והסגורות שנבדקו מראש ומנעו תקלות כשרות ועירוב כלים במטבחים המשותפים, ישולבו מוצרי המהדרין במערך ההזנה הרגיל של הבסיסים.

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מהלך זה מעלה סימני שאלה כבדים בנוגע לרמת ההשגחה, תערובות כלים, קולות מורחבות והפרדה הלכתית מוחלטת בתוך מטבחים צבאיים פתוחים. כדי לנסות ולהרגיע את החששות, הוקם ברבנות הצבאית מדור חדש שאמור לפקח ולקבוע נהלים למטבחים.

עם זאת, רבנים ומחנכים שבים ומזהירים כי שום מערך פיקוח צבאי אינו יכול להבטיח שמירה אמיתית על קלה כבחמורה במערכת היררכית שאינה מושתתת על חיי תורה ויראת שמים. החשש המרכזי הוא שהמעבר ממנות סגורות ומבוקרות לבישול משותף בתוך מטבחים רגילים עלול ליצור פרצות הלכתיות שיהיה קשה לאכוף עליהן פיקוח אמיתי.

"המטרה - שירות לאורך זמן"

בדבריו של תא"ל אבינועם אמונה, יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, ניכר היטב היעד האמיתי של המערכת. "אנחנו לא מסתפקים בכך שחייל חרדי יוכל לשרת בצה"ל", אמר אמונה. "האחריות שלנו היא לוודא שהוא מקבל את התנאים שיאפשרו לו לשרת בצורה טובה, מכבדת ולאורך זמן".

דבריו מגלים כי המטרה אינה רק מתן מענה טכני למי שכבר נמצא בצבא, אלא ניסיון להכשיר את הקרקע להישארות ממושכת בשירות הצבאי. המהלך מצטרף לשורת ניסיונות נוספים של צה"ל בתקופה האחרונה לעטוף את הגיוס במעטפת של "כשרות" ותנאים משופרים, בניסיון לטשטש את הבעיות המהותיות והפערים שבין עולם התורה לבין המסגרת הצבאית.

גורמים בעולם התורה מדגישים כי שום שדרוג חומרי במזון או בתנאים אינו יכול לפתור את הסכנות הרוחניות הכרוכות בעזיבת ספסלי בית המדרש. לדבריהם, המאמצים הללו הם חלק ממערכה רחבה יותר של שלטונות הצבא ליצור מצג של "צבא מותאם" ולפתות צעירים חרדים לעזוב את לימוד התורה, תוך התעלמות מהערכים והעקרונות המהוויים את ליבת אורח החיים התורני.