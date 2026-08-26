כוחות צה"ל שפרוסים במרחב הדרום ביצעו אתמול (יום ג') תקיפה מדויקת במבנה בג'באליה שבצפון רצועת עזה. המבנה, שהושמד במלואו, שימש את מחבלי ארגון הטרור חמאס כנקודת מארב ומחסן לאמצעי לחימה. על פי הנתונים שפורסמו, מהמקום תוכננו פעולות טרור נגד כוחות הביטחון, והמחבלים ניסו לשקם את יכולות הארגון.

דובר צה"ל מסר כי בתקיפה חוסלו מספר מחבלים שפעלו במבנה. נקודת המארב הייתה ממוקמת במרחק של כחמישים מטר בלבד מהקו הצהוב, והיוותה איום ממשי וישיר על כוחות צה"ל הפועלים באזור במסגרת ההסכם.

המבנה שהושמד היה ממוקם בסמיכות רבה למוסדות אזרחיים: כשבעים מטר ממרכז רפואי בשם כמאל עדואן, וכמאה ושבעים מטר ממוסד חינוך. מיקום זה משקף את דרך הפעולה המוכרת של ארגון הטרור חמאס, המשתמש באוכלוסייה האזרחית ובמוסדות ציבוריים כמגן אנושי לפעילותו.

בימים האחרונים ממשיך צה"ל בפעילות אינטנסיבית להסרת תשתיות טרור ברחבי הרצועה. במהלך השבוע האחרון חוסלו עשרים מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש, ביניהם דמות בכירה בפלוגת הנוחבה של בית לאהיא, שהשתתפה בפשיטה על מדינת ישראל ביום השביעי באוקטובר.

דובר צה"ל הבהיר כי "כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". הפעילות המבצעית מתבצעת במקביל לפעילות של כוחות נוספים ברצועה, כאשר הצבא מבהיר שלא תהיה כל ויתור על ביטחון הלוחמים ותושבי הנגב.

התקיפה מצטרפת לשורה של פעולות שמבצע צה"ל בימים האחרונים להשמדת תשתיות הטרור ברצועת עזה. בסוף השבוע סיימה חטיבת הצנחנים שלושה חודשים של פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב. במהלך תקופה זו השמידו הכוחות שלושה עשר קילומטרים של מנהרות טרור ואטמו תוואים תת-קרקעיים נרחבים שהיו משמשים את המחבלים.