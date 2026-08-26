הפשיטה המשולבת על בתי מחבלים במזרח ירושלים | צילום: צילום: דוברות המשטרה

הפשיטה המשולבת על בתי מחבלים במזרח ירושלים - צילום: דוברות המשטרה

נציגי המטה ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון, יחד עם כוחות המשטרה במחוז ירושלים, ביצעו פעילות מבצעית נרחבת בבתי מחבלים ששוחררו במסגרת עסקאות השבויים. הפעילות התמקדה במשוחררים שהמשיכו לקבל תשלומי תגמול מהרשות הפלסטינית בניגוד לצווי התפיסה שהוטלו עליהם.

הפעילות בוצעה על בסיס צווים שהטיל שר הביטחון ישראל כ"ץ, המכוונים נגד כספי התגמול שמעבירה הרשות הפלסטינית למחבלים ולקרוביהם. במהלך הפשיטות נתפס רכוש רב, לרבות כלי רכב ומזומנים.

בין המשוחררים שבבתיהם בוצעה הפעילות: מחמד עבד אלרחמן עבאד, שהיה מעורב בשנת תשס"ב בניסיון לבצע פיגוע התאבדות בירושלים, ועאהד פאיז עלי אלנתשה, פעיל חמאס שהיה מעורב בשנת תשס"א בתכנון פיצוץ מכונית תופת בחניון בניין מגורים בפסגת זאב ובתכנון פיגוע במרכז "כלל" בירושלים, שבו נפצעו שני שוטרים ועשרה אזרחים.

במהלך הפעילות, שבה השתתפו נציגי משרד הביטחון, שוטרי ימ"ר ירושלים ולוחמי משמר הגבול, נתפסו חמישה כלי רכב, כ-96 אלף שקלים במזומן ותכשיטי זהב, בהיקף כולל של מאות אלפי שקלים.

הפעילות המבצעית מהווה המשך ליישום צווי התפיסה שהטיל שר הביטחון ישראל כ"ץ על אסירים ביטחוניים – תושבי ואזרחי מדינת ישראל ששוחררו במסגרת עסקאות השבויים – אשר ממשיכים לקבל תשלומים ותגמולים כספיים מהרשות הפלסטינית בגין מעשי הטרור שביצעו.

הסנקציות הוטלו בהתאם להמלצת המטה ללוחמה כלכלית בטרור, ובשיתוף פעולה הדוק עם שירות הביטחון הכללי והמשטרה. הפעילות מהווה חלק ממערכה כלכלית רחבת היקף שמנהלת מערכת הביטחון נגד ארגוני הטרור, מקורות המימון שלהם ומנגנוני התשלום למחבלים ולבני משפחותיהם.