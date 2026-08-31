ניתוח מקיף שפרסמה רשת CNN מצביע על כך שהמצור הכלכלי והימי שמפעילה ארצות הברית על איראן מאז אמצע חודש יולי תשפ"ו משיג תוצאות משמעותיות. בניגוד להערכות שרווחו בטהרן, לפיהן איומים על נתיבי השיט במצר הורמוז ושיבוש אספקת האנרגיה העולמית יאלצו את וושינגטון לסגת, הנתונים בשטח מצביעים על מגמה הפוכה.

כוחות הצי האמריקאי הצליחו להבטיח את נתיבי השיט המסחריים, ותנועת הנפט במצר הורמוז כבר חזרה לכשישה עשר אחוזים מהרמה שהייתה לפני תחילת המתיחות. יציבות זו תורמת לשמירה על מחירי האנרגיה בשווקים העולמיים.

המצור פוגע קשות במקורות ההכנסה של המשטר בטהרן, ויוצר קושי ממשי למשמרות המהפכה לממן את מנגנוני השלטון והדיכוי. מצב זה עלול להוביל, בסופו של דבר, לקריסה פנימית של המשטר.

על פי תחזיות של קרן המטבע הבינלאומית, הכלכלה האיראנית צפויה להתכווץ השנה ביותר מחמישה אחוזים, בעוד האינפלציה זינקה לרמה הקרובה לשבעים אחוזים. ירידת ערך המטבע והתייקרות מוצרי היסוד הביאו לאובדן של למעלה ממיליון משרות כבר בשלושת החודשים הראשונים ללחימה.

למרות המצב הקשה, בטהרן ממשיכים להציג עמדה נחושה ומסרבים לוותר על תוכנית ההעשרה הגרעינית, שנפגעה אף היא באופן משמעותי.

שר החוץ האיראני, עבאס ערקצ'י, טען כי מאמצי הלחץ של וושינגטון "נידונים לכישלון". עם זאת, הניתוח מעלה כי זו הפעם הראשונה מאז שנת תשל"ט (1979) שבה המשטר עומד בפני איום ממשי על עורק החיים הכלכלי שלו, ולא ברור כיצד יוכל להמשיך לתפקד במצב זה.