כתמי שמן, קפה, יין ואפילו חלודה - לא חייבים להרוס את המראה האלגנטי של השיש במטבח או באמבטיה | בעזרת שיטות פשוטות, חומרים זמינים בבית והקפדה על תחזוקה נכונה, אפשר להחזיר לשיש את הברק המקורי ולשמור עליו נקי ומוגן לאורך שנים - כאילו רק עכשיו הורכב (בית)
שני מקרים שונים, באוויר ובקרקע, שאירעו במהלך השבוע האחרון בארה"ב, חושפים שוב את עוצמת החסד היהודי ללא שום מטרה | הצלת פצועה גויה ונסיעה עם זוג גויים – והתגובות בעולם: "כך נראית יהדות" | בזמן שראשי המדינה בארץ מזלזלים בלומדי התורה, בעולם כולו מעריצים ומהללים את העם הנבחר | הסיפורים המלאים (חדשות חרדים)