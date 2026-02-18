רב האמן האמריקני הנס נימן גבר על חברו לנבחרת פביאנו קארואנה בתחרות יוצאת דופן ששילבה טקטיקה, נשימה ושליטה עצמית | האירוע התקיים ימים ספורים לפני טורניר השחמט העולמי ה"פריסטייל גרנד סלאם" בדרום אפריקה (בעולם)
שר החוץ סער נפגש היום במשרד החוץ בירושלים עם בוילקאיה זווליבנזי דלינדיבו, מלך שבט הקוסה נמצא בישראל כחלק ממשלחת שהגיעה ארצה בהובלת משרד החוץ | הפעם האחרונה בה יצא מלך הקוסה מארצו הייתה לפני למעלה מ-20 שנה | שבט הקוסה הוא השבט השני בגודלו בדרום אפריקה, מספר חבריו נאמד בכ-9.5 מיליון, וחבריו מהווים כוח אלקטורלי משמעותי (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר מספר פעמים על טענתו לפיה ישנה גזענות אנטי-לבנה בדרום אפריקה, על כן החל משרד ההגירה לחלק מעמד פליטים ללבנים במדינה שסבלו מאפליה | 49 "פליטים" ראשונים כבר המריאו לארה"ב (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא מפסיק את המימון לדרום אפריקה בגלל מה שהוא כינה "הבדלי מעמדות" | המשמעות הקריטית: המדינה האנטישמית תפסיק לקבל מימון של מאות מיליוני דולרים מהדוד סם ותיכנס למשבר פיננסי גדול עוד יותר | כזכור, דרום אפריקה הייתה אחת המדינות העוינות ביותר לישראל מתחילת המלחמה (חדשות, בעולם)
עסקת הפסקת האש ושחרור החטופים הנרקמת בין ישראל לחמאס זכתה להתייחסות של מנהיגים רבים בעולם | לצד קריאות הניצחון מאיראן, מנהיגי אירופה דואגים למצב ההומניטרי של תושבי עזה - יותר מאשר לחטופים הישראלים ובני משפחותיהם (חדשות, בעולם)