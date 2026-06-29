משבר הגירה חריף מתפתח בדרום אפריקה, כאשר מדינות רבות ביבשת מאיצות את מאמצי פינוי אזרחיהן לנוכח גל אלימות גובר. האולטימטום שהציבו קבוצות אנטי-מהגריות, הדורש מכל הזרים הבלתי מתועדים לעזוב את המדינה עד ה-30 ביוני, יצר מצב של חירום אזורי שמעורר חששות להתפרצות אלימה רחבת היקף.

עד כה נהרגו לפחות שני בני אדם במהלך התקיפות, ואלפי מהגרים נאלצו לעזוב את בתיהם ולהתכנס במקלטים זמניים ברחבי המדינה. כוחות הביטחון הדרום-אפריקניים פרוסים בכוחות מתוגברים בניסיון למנוע הידרדרות נוספת, אך המתיחות ממשיכה לגבור.

אוגנדה פותחת במבצע פינוי חירום

אוגנדה הודיעה כי תחל בפינוי חירום של 746 אזרחים שנרשמו לעזיבה, לאחר שאחד מאזרחיה נהרג במהלך תקיפות במחוז קוואזולו-נטאל. סגן שר החוץ האוגנדי, הרונה קסולו, מסר כי מדובר במהלך מתרחב וכי צפויים נוספים להצטרף לרשימות הפינוי בימים הקרובים. במקביל, נעשות הכנות להשבת גופתו של ההרוג למולדתו.

האולטימטום הוצב על ידי קבוצות כמו "March and March Movement", התובעות מכל הזרים הבלתי מתועדים לעזוב את דרום אפריקה תוך איום בשביתה כללית ופעולות מחאה נרחבות. המועד הסופי שנקבע מעורר חששות כבדים בקרב קהילות המהגרים והמדינות השולחות כאחד.

ניגריה וקניה מגבירות מאמצי חילוץ

ניגריה כבר השלימה שתי טיסות חילוץ מתוך חמש מתוכננות, עם יותר מאלף אזרחים שאושרו לעזיבה. גורמים ציבוריים במדינה קוראים להאיץ את הקצב לנוכח הסיכון המיידי. קניה פתחה אף היא במבצע פינוי לאזרחיה, תוך תיאום עם רשויות דרום אפריקה.

זימבבואה פועלת במרץ תוך גיוס סיוע מהמגזר הפרטי. תרומה בסך מיליון דולר מקרן "Bridging Gaps" צפויה לסייע בפינוי של עד 20 אלף אזרחים. מדינות נוספות, בהן גאנה, מוזמביק ומלאווי, כבר הוציאו לפועל מבצעי פינוי באמצעות טיסות ואוטובוסים.

מהגרים מחפשים מחסה, עסקים נסגרים

בשטח, המצב ממשיך להיות מתוח ביותר. מהגרים רבים מצאו מחסה בכנסיות, בתי ספר ומרכזי קליטה זמניים, בעוד עסקים בבעלות זרים מדווחים על מקרי ביזה וסגירה כפויה. ערים מרכזיות נערכות לאפשרות של עימותים נוספים ככל שמתקרב המועד שנקבע על ידי הקבוצות האנטי-מהגריות.

ממשלת דרום אפריקה קראה לציבור שלא ליטול את החוק לידיים, אך נכון לעכשיו נראה כי גל העזיבות רק מתגבר. החשש מהתפרצות אלימה רחבה נותר בעינו, והמדינות השכנות ממשיכות להיערך לקליטת אזרחיהן החוזרים בתנאים קשים.

יצוין כי רקע המתיחות בדרום אפריקה כולל גם מתיחות אזורית רחבה יותר המשפיעה על יציבות האזור. המשבר הנוכחי מהווה אתגר משמעותי למדיניות ההגירה האפריקנית ולשיתוף הפעולה האזורי.