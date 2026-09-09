תגלית מפתיעה חיכתה לפקחי המכס בנמל התעופה בטורינו שבאיטליה: ראש של תנין מיובש, ממין המצוי בסכנת הכחדה, שהתגלה במזוודתו של נוסע שנחת בשדה התעופה.

הנוסע הגיע ממיאמי שבארצות הברית, דרך איסטנבול שבטורקיה. כאשר פקחי המכס והמשטרה הפיננסית פתחו את מזוודתו, הם נתקלו בראש התנין המיובש, שהיה עטוף בנייר אריזה פשוט. לדברי הרשויות, העטיפה הפשוטה אפשרה לפריט לעבור את הבדיקות הביטחוניות במדינת המוצא מבלי לעורר חשד.

הרשויות האיטלקיות החרימו את ראש התנין, והנוסע הועבר לחקירה בחשד להברחת פריט ממין מוגן ללא האישורים הנדרשים על פי החוק. במידה ויורשע, הוא עלול להיקנס בסכום הנע בין 20 אלף ל-200 אלף אירו, וכן עלול להישלח למאסר שמשכו בין שישה חודשים לשנה.

תנינים נמנים על בעלי החיים המוגנים במסגרת אמנת וושינגטון, אמנה בינלאומית שמטרתה למנוע סחר במינים המצויים בסכנת הכחדה ולהגן עליהם מפני ניצול מסחרי.

באופן מעניין, ראשי תנינים מיובשים נמכרים לעיתים כמזכרות בחנויות בפלורידה שבארצות הברית. תיירים רבים רוכשים אותם מבלי להיות מודעים לכך שהכנסתם למדינות אחרות כפופה להגבלות חמורות ולאיסורים מחמירים במסגרת החוק הבינלאומי.