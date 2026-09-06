מטוס מטען של חברת אמזון חרג אחר הצהריים מהמסלול במהלך נחיתה בנמל התעופה הבין-לאומי של מיאמי, פגע במספר כלי רכב ועלה בלהבות.

כוחות חירום רבים הוזעקו לזירת האירוע, ושירותי הכבאות של מיאמי-דייד דיווחו כי במקום היו מספר נפגעים. עד למועד זה לא נמסרו פרטים על מצבם של הנפגעים או על הרוגים.

מדובר במטוס מסוג בואינג 767-300 בטיסה מספר 7598 שהופעלה עבור Prime Air של אמזון, שהמריא מסן חואן שבפוארטו ריקו. לאחר התאונה נראו במקום להבות כבדות ועמודי עשן, ויותר מ-60 יחידות כיבוי והצלה פעלו בזירה.

בעקבות האירוע נסגרו באופן זמני כל מסלולי ההמראה וההסעה בנמל התעופה, והוטלה עצירה על הפעילות האווירית. הנוסעים הוזהרו מפני עיכובים וביטולי טיסות. רשות התעופה הפדרלית הודיעה כי תחקור את נסיבות התאונה.