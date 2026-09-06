בבלי
תאונה קשה בארה"ב

מטוס מטען של אמזון חרג מהמסלול ועלה באש

מטוס בואינג 767 שהגיע מפוארטו ריקו חרג מהמסלול בנמל התעופה של מיאמי, פגע בכלי רכב ועלה בלהבות • כוחות חירום גדולים הוזעקו למקום

מטוס מטען של חברת אמזון חרג אחר הצהריים מהמסלול במהלך נחיתה בנמל התעופה הבין-לאומי של מיאמי, פגע במספר כלי רכב ועלה בלהבות.

כוחות חירום רבים הוזעקו לזירת האירוע, ושירותי הכבאות של מיאמי-דייד דיווחו כי במקום היו מספר נפגעים. עד למועד זה לא נמסרו פרטים על מצבם של הנפגעים או על הרוגים.

מדובר במטוס מסוג בואינג 767-300 בטיסה מספר 7598 שהופעלה עבור Prime Air של אמזון, שהמריא מסן חואן שבפוארטו ריקו. לאחר התאונה נראו במקום להבות כבדות ועמודי עשן, ויותר מ-60 יחידות כיבוי והצלה פעלו בזירה.

בעקבות האירוע נסגרו באופן זמני כל מסלולי ההמראה וההסעה בנמל התעופה, והוטלה עצירה על הפעילות האווירית. הנוסעים הוזהרו מפני עיכובים וביטולי טיסות. רשות התעופה הפדרלית הודיעה כי תחקור את נסיבות התאונה.

מיאמיתאונת מטוסאמזוןנמל תעופהבבלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר