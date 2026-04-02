משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו את מרכז מחשוב ענן של חברת אמזון בבחריין | על פי התקשורת באיראן מדובר ב"צעד ראשון נגד חברות הריגול הטכנולוגי" | כזכור, באיראן איימו כי החל מהראשון באפריל יכוונו תקיפות נגד חברות אמריקניות הפועלות באזור, כתגובה לתקיפות נגד המדינה (חדשות)
משפחה מוושינגטון די.סי. קיבלה יותר ממאה חבילות שלא הוזמנו על ידה | בבדיקה התברר כי אורחים במלון הממוקם במרחק של כקילומטר מהבית, מזמינים חבילות מאמזון אך בטעות בוחרים את כתובתה במקום את כתובת המלון | אמזון מסרה כי היא מודעת לבעיה, חוקרת את המקרה ופועלת למציאת פתרון (בעולם)
שר האוצר מתכנן להוציא לפועל בימים הקרובים, מהלך שיביא לחיסכון ניכר: כל מי שרוכש ברשת מוצרים, זכאי לפטור ממע"מ בתנאי שהרכישה אינה עולה על סכום של 75 דולרים, שר האוצר מתכנן להגדיל את הסכום באופן משמעותי (חדשות)
שוטרים ערכו פשיטה במתקני לוגיסטיקה של אמזון באיטליה, כחלק מחקירה על חשד להברחת סחורה מסין | על פי החשד, אמזון משמשת כמעין "סוס טרויאני" המאפשר לסחורה להגיע לאיטליה מבלי לשלם מיסים כנדרש | החקירה צפויה להתרחב למדינות נוספות באיחוד האירופי (בעולם)
דו"ח מבצעי של יחידת המודיעין של אמזון מגלה דפוס חדש ומדאיג בזירת הלחימה המודרנית - לראשונה נחשפה שרשרת מבצעית שבה האקרים איראנים עקבו וחדרו בזמן אמת למערכות ספנות ולמצלמות אבטחה, והעבירו מודיעין שהוביל ישירות לשיגור טילים לעבר מטרות אזרחיות וצבאיות | ישראל הייתה בין היעדים, ומומחים מזהירים: כל ארגון בעל תשתיות נגישות עלול להימצא בקו האש, גם אם אינו רואה עצמו יעד ביטחוני מובהק (טכנולוגיה)
ענקית המסחר אמזון שלחה מכתב התראה ל-Perplexity בדרישה להפסיק שימוש בסוכן הקניות החדש “Comet”, בטענה להפרת תנאי שימוש ופגיעה בפרטיות | ב-Perplexity דוחים את ההאשמות וטוענים שאמזון מפחדת מאובדן שליטה ומנסה לחסום חדשנות - בעוד שבצל הסכסוך, אמזון עצמה מפתחת סוכן קניות מבוסס בינה מלאכותית משלה (טכנולוגיה)
ענקיות הטכנולוגיה מובילות מהלך קיצוצים היסטורי - מגמה עולמית של מעבר לאוטומציה ובינה מלאכותית גורמת מדיניות רחבה של ארגון מחדש ולהעלמות של עשרות אלפי משרות | אינטל מתכננת פיטורים של עד 24% מהעובדים, מיקרוסופט מקצצת אלפי משרות, ובחברות הענק ההודיות נרשמים שיאי עזיבה | מטא, אמזון וגוגל פועלות להקטנת מצבת העובדים במקביל להרחבת תחומי הבינה המלאכותית (כלכלה)
תקלה רחבת היקף בשירותי הענן של אמזון משבשת מאז שעות הבוקר שירותים דיגיטליים מרכזיים ברחבי העולם | מדובר באחת התקלות המשמעותיות ביותר שחוותה ענקית הענן בשנים האחרונות, המשפיעה גם על משתמשים בישראל (טכנולוגיה, בארץ)
מייסד אמזון, ג'ף בזוס, הכריז בכנס שנערך באיטליה ש"מיליונים יחיו בחלל בעשורים הקרובים" ושמרכזי המידע של הענקיות הטכנולוגיות יעברו למסלול סביב כדור הארץ | בזוס מבטיח - לא מדובר בצורך הישרדותי אלא בבחירה, ורואה בתשתיות החלל הממריאות את הבסיס לתעשיית ה-AI של העתיד | האם זוהי תשובה למתחרה הגדול, אילון מאסק, שחולם על מארס? (בעולם)
התעצמותה של חברת מטא בתחום הבינה המלאכותית והפרסום הדיגיטלי הביאה את שוויו של צוקרברג ל-225 מיליארד דולר, תוך שהוא עוקף את מייסד אמזון ג'ף בזוס. אמזון ממשיכה להציג ביצועים חיוביים, אך נתקלת באתגרים שמרגיעים את התלהבות המשקיעים.
אמזון תשקיע כ-25 מיליארד דולר בפיתוח והרכבת מערכות רובוטיות ובינה מלאכותית במרכזי ההפצה שלה, במטרה להגיע לחיסכון של 10 מיליארד דולר בשנה עד 2030 | בזכות החקיקה החדשה בארה"ב, תוכנית ההשקעות צפויה להתעצם ולהתרחב מוקדם מהצפוי (כלכלה)
סטארט-אפ הרובוטיקה Skild AI, שנתמך על ידי אמזון, השיק מערכת בינה מלאכותית פורצת דרך שמאפשרת לרובוטים לעבוד כמעט בכל סביבה ומשימה, עם יכולות למידה ושיפור עצמי | המערכת כבר מגייסת ענקיות תעשייה כלקוחות, והחברה גייסה מאות מיליוני דולרים לקראת מהפכת רובוטים בעלי אינטליגנציה כללית (טכנולוגיה)
ילד בן 8 שרק רצה להזמין סוכריות דאם-דאם כדי לערוך מסיבה לחבריו ולחלק בה את הסוכריות כפרסים, הזמין בטלפון של אמו 70,000 סוכריות עד לפתח הבית - אל מול עיניה של אמו ההמומה | האם שניסתה להחזיר את הסוכריות נתקלה בסירוב של החברה, שהתקפלה לאחר שהסיפור הפך לוויראלי (בעולם)